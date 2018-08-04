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Şaban Çopuroğlu kimdir? Şaban Çopuroğlu AK Parti Kayseri il başkanı mı oldu?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'de bazı il başkanlıklarına atama yapılmaya devam ediliyor. AK Parti'de son il başkanlığı ataması Kayseri'ye yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu atandı. Peki Şaban Çopuroğlu kimdir?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:43
Şaban Çopuroğlu kimdir? Şaban Çopuroğlu AK Parti Kayseri il başkanı mı oldu?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'de bazı il başkanlıklarına atama yapılmaya devam ediliyor. AK Parti'de son il başkanlığı ataması Kayseri'ye yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Kayseri İl Başkanlığına Şaban Çopuroğlu atandı. Peki Şaban Çopuroğlu kimdir? 

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nın merakla beklenen il başkanı belli oldu. Fatih Hasyüncü’nün geçici olarak başkanlığını yürüttüğü AK Parti Kayseri’de başkanlık için genel merkez kararını verdi. AK Parti genel merkez yerel yönetimlerden sorumlu heyetin Kayseri’ye gelip temayül yoklaması yaptıktan sonra başkanlık açıklaması günlerdir bekleniyordu. MÜSİAD eski Kayseri Şube Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti Kayseri İl Başkanı seçildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:43
  1. Şaban Çopuroğlu kimdir?
  2. Şaban Çopuroğlu AK Parti Kayseri il başkanı olan mı oldu?

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