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Biyografi AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir?
Biyografi

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 15:26:00 -
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir?

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.

Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi.

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