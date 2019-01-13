AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı

KAYSERİ (AA) - AK Parti, Kayseri'de 12 belediye başkan adayını tanıttı, Cumhur İttifakı kapsamında 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kadir Has Kongre Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında, bu coğrafyanın dünyanın merkezi olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada kalmanın bedelinin çok pahalı olduğunu belirten Sorgun, bin yıl önce doğudan Moğolların, batıdan Haçlıların bu coğrafyaya geldiklerini hatırlattı.

Sorgun, şunları kaydetti:

"Yine o zaman hep beraber ittifak ederek, onları bu coğrafyadan defettik. Yüz yıl önce bütün şer güçler, bütün emperyalistler bu coğrafyayı işgal etmek için geldiler. Şu anda sınırlarımızda bütün şer güçleri var. Afganistan'ın çatısı çökmedi mi? Irak'ın çatısı çökmedi mi? Suriye'nin çatısı çökmedi mi? Yemen'in çatısı çökmedi mi? Libya'nın çatısı çökmedi mi? Şu anda Türkiye'nin çatısını çökertmek istiyorlar, sınırlarımızda onun için varlar. İttifak da bu çökertmeye karşı dimdik durmak için var.

Onun için uğraşıyorlar. Türkiye'nin de çatısı çökertilmek isteniyor. FETÖ'yü, PKK'yı, DEAŞ'ı, YPG'yi de bunun için kullanıyorlar, bizim çatımızı çökertmek için. İttifak bunun için çok önemli."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da MHP ile AK Parti'nin 30 büyükşehir belediyesi ile ilçelerinde, Cumhur İttifakı'nın yapısına uygun olarak anlaştıklarını ve uzlaştıklarını anımsattı.

Tok, "Bu ittifak doğrultusunda Pınarbaşı, Sarız, Saroğlan ve Özvatan'da partimiz amblemiyle seçimlere girilecektir. Buradaki belediye başkan adaylarımıza, orada yaşayan AK Parti'li kardeşlerimin özellikle desteğini bekliyorum. Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıyacaktır." diye konuştu.

Programda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğu ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Sorgun, konuşmaların ardından 16 ilçe belediye başkanı adayını kürsüye davet etti.



İlçelerden Akkışla'da Ayhan Arslan, Bünyan'da Özkan Altun, Develi'de Mehmet Cabbar, Felahiye'de Vural Coşkun, Tomarza'da Davut Şahin, Hacılar'da Bilal Özdoğan, Yeşilhisar'da Halit Taşyapan, İncesu'da Zekeriya Karayol, Yahyalı'da Esat Öztürk, Talas'da Mustafa Yalçın, Kocasinan'da Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi'de Hacı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanlıklarına aday gösterildi.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Özvatan ilçelerinde aday göstermeyerek MHP'nin adaylarını destekleyecek.

MHP'den Memduh Uzunluoğlu Pınarbaşı'ndan, Bekir Ayyıldırım Sarıoğlan'dan, Baki Bayrak Sarız'dan ve Halit Demir Özvatan ilçesinden Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı aday göstermişti.