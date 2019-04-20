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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti, Kayapınar ilçesinde YSK'ye yaptığı itirazın sonucunu bekliyor

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:53
AK Parti, Kayapınar ilçesinde YSK'ye yaptığı itirazın sonucunu bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti; Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can tarafından İl Seçim Kuruluna, HDP'den seçilen Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın Diyarbakır Barosu'ndan 1 Aralık 2018'de istifa etmediği gerekçesiyle mazbatasının iptal edilmesi ve en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Cevdet Nasıranlı'ya mazbata verilmesine ilişkin yapılan başvurunun sonucunu bekliyor.

Can tarafından 13 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına sunulmak üzere İl Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, HDP'li Yılmaz'ın Diyarbakır Barosu yönetim kurulu üyesi olduğu ve 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etmesi gerekirken bu tarihten sonra alınan baro yönetim kurulu kararlarında imzası olduğunun anlaşıldığı ve süresinde istifa etmediğinin anlaşıldığı savunuldu.

- Tarafları kandırmaya yönelik işlem

Adaylık kesinleşmeden önce bir itiraz yapılmamasının, adayın istifa ettiğini ifade etmesinden kaynaklandığı aktarılan başvuruda, baroya geçmişe dönük istifa dilekçesi vererek usulsüz ve tarafları kandırmaya yönelik işlem yapıldığı, bu nedenle süresinde istifasıyla ilgili YSK'ye itiraz edilmediği mantığının ortadan kalktığı kaydedildi.

Diyarbakır Barosu yönetim kurulunun 1 Aralık 2018'den sonra aldığı kararlar incelendiğinde Yılmaz'ın yönetim kurulu üyesi olarak imzasının bulunduğunun tespit edildiği bildirilen başvuruda, baronun internet sayfası incelendiğinde Yılmaz'ın, istifa etmesi gereken tarihten sonra 20 Aralık 2018'de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü, 26 Aralık 2018'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi, 18 Ocak'ta Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan'ı yönetim kurulu üyesi olarak ziyaret ettiğinin görüldüğü belirtildi.

Başvuruda, Yılmaz'ın Diyarbakır Barosundan 1 Aralık 2018'de istifa etmediği gerekçesiyle mazbatasının iptal edilmesi ve en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Cevdet Nasıranlı'ya mazbata verilmesi istendi.

- Emsal karar

Müracaatta, 1963'te Adalet Partisi adayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanmasına rağmen zamanında istifa etmediği gerekçe gösterilerek CHP tarafından itirazda bulunulduğunu, itiraz sonucunda İstanbul'da ikinci olan parti CHP'nin adayına mazbata verildiği anımsatıldı.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:53
  1. Diyarbakır
  2. Kayapınar
  3. Mazbata iptali

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