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AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti yerel seçim 2019 için büyük gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin 2019 belediye başkan adaylarını açıklayacak. 2019 yerel seçim AK Parti son dakika Kastamonu belediye başkan adayları kim? AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı.

13 Ocak 2019 Pazar 19:59
AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti yerel seçim 2019 için büyük gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin 2019 belediye başkan adaylarını açıklayacak. 2019 yerel seçim AK Parti son dakika Kastamonu belediye başkan adayları kim? AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı.

AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. AK Parti’nin temayül yoklamasında bazı illerin belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı kim?

AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş oldu. Tahsin Babaş mevcut AK Parti Kastamonu Belediye başkanı olarak görev yapmakta.

AK Parti Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019

Abana: Yunus Akgül, Ağlı: Muharrem Dinç, Araç: Güngör Çetin, Azdavay: Osman Nuri Civelek, Bozkurt: Muammer Yanık, Cide: Nejdet Demir, Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz, Daday: Hasan Aydemir, Devrekani: Engin Altıkulaç, Doğanyurt: Ahmet Kaya, Hanönü: Serkan Uçar, İhsangazi: Zühtü Danacı, İnebolu: Mustafa Huner Özay, Küre: Kemal Bakır, Pınarbaşı: Şenol Yaşar, Seydiler: Oğuz Yılmaz, Şenpazar: Cem Çınar, Taşköprü: Hüseyin Arslan, Tosya: Kazım Şahin.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? 

Kastamonu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Tahsin Babaş % 45.8

MHP adayı Hayati Hamzaoğlu % 45.3

CH Padayı Mehmet Yıldırım 7.2

Kastamonu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 52.25

MHP: % 20.45 

CHP: % 15.49

İYİ Parti: % 9.49

SP: % 0.95

HDP: % 0.63

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri

Hakkı Köylü

Metin Çelik

CHP Kastamonu Milletvekili

Hasan Baltacı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:59
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 2019 yerel seçim
  5. AK Parti son dakika Kastamonu belediye başkan adayları kim?
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