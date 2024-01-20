AK Parti Kartal İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya Kimdir?

Siyasi kariyerine Pendik Belediyesi'nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Uzman Danışmanlık ve Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Başkan Danışmanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev alarak başlayan Karakaya, Kartal'da 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yapmıştır. Ayrıca siyasi geçmişinde Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2009 Yılında Saadet Partisi tarafından Kartal Belediye Başkanı olarak gösterilmişti. 15 Sene sonra 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde bu kez Ak Parti tarafından Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.