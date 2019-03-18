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AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,”Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,”Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:14
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,”Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız”

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek,”Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız. Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz. Gürültü kirliliğine ‘adam aman aldırma’ demeyeceğiz. Dalda mahsur kalan bir kediyi görmezden gelmeyeceğiz. Kadınlarımıza, istikbalimiz olan yavrularımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, Kartal’ın her bir sakinine, özel hizmetler arz edeceğiz” dedi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Cumartesi günü İBB Kartal Sahil Parkı’nda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verdi. Taşyürek,sahil yürüyüşü esnasında karşılaştığı vatandaşlarla mevcut sorunlar hakkında sohbet etti. Vatandaşlara 31 Mart yerel seçimlerden sonra yapmayı planladığı projelerinin ayrıntılarını ve ekonomik kalkınmaya nasıl destek vereceklerini anlattı ve proje kitapçığını hediye etti. Oyun Sokağı, Binbir Hobi Çiçek Bahçesi ve Yöresel El Emeği Göz Nuru projelerini tanıttı.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, AK Parti Kadın Kollarının tertip ettiği Üreten Kadınlar Kermesine katıldı. Çeçenistan Meydanı olarak da anılan meydanda düzenlenen kermeste Taşyürek, halk ile buluştu. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, vatandaşlara hitabında Kartal için hazırladığı projelerden Oyun Sokağı, Binbir Hobi Çiçek Bahçesi ve Yöresel El Emeği Göz Nuru projelerini tanıttı. Ardından AK Parti Kurucu üyelerinden ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti Kartal Başkanı Gürkan Akyol ve AK Parti Kartal Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek ile birlikte Üreten Kadınlar Kermesini gezdi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Goncalar Güller Programı’na katıldı.


"Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz"


Elazığlı kadınlara hayırlı, uzun ve mutlu ömür dileklerinde bulunan Taşyürek, “Vizyon eser ve hizmetler kadar her işe odaklanacağız. Yoldaki bir tümseği bile görmezden gelmeyeceğiz. Gürültü kirliliğine ‘adam aman aldırma’ demeyeceğiz. Dalda mahsur kalan bir kediyi görmezden gelmeyeceğiz. Kadınlarımıza, istikbalimiz olan yavrularımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize, Kartal’ın her bir sakinine, özel hizmetler arz edeceğiz. Mahalleyi, mahalle kültürünü koruyacağız, geliştireceğiz. Yatay mimari ve şehirciliği esas alacağız. Çocuklarımızı huzur içinde büyüteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:14
  1. kültür
  2. kitap

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