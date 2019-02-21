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AK Parti Kartal Belediye BaşkanAdayı Ebubekir Taşyürek: "6 ayda bir yapılan çalışmalarla halkı bilinçlendireceğiz"

Ak Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Söz Sizde” programı kapsamında Atalar Mahallesi sakinlerini dinledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:54
AK Parti Kartal Belediye BaşkanAdayı Ebubekir Taşyürek: "6 ayda bir yapılan çalışmalarla halkı bilinçlendireceğiz"

Ak Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Söz Sizde” programı kapsamında Atalar Mahallesi sakinlerini dinledi. 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıktığında 6 ayda bir halka yapılan çalışmalar hakkında bilgi vereceğini söyledi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Atalar Mahallesi’nde “Söz Sizde” buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kartal ilçesinde gerçekleşen “Söz Sizde” buluşmasında Atalar ve Petroliş mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen program coşkulu karşılamalara sahne oldu. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek’i mahalleli “Kartal tek yürek, Ebubekir Taşyürek” sloganları ile karşıladı.


"Kartal’ı beraber yöneteceğiz


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada “Öncelikle 6 Şubat tarihinde malumunuz bir bina çökmesi olmuştu. Bu çöküntüde yaşamları sona eren kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu olay bizler ibret olmalı ve bu konuda ihmalkarlık göstermeden kentsel dönüşümde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, biliniz ki bu program ben değil, siz konuşun diye tertiplendi. Yani söz sizde. Projeler, planlar, istekleriniz, şikayetleriniz için buradayız. Sizler için gerekli notlarımızı alacağız. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkarsak 6 ayda bir sizlerle tekrar tekrar buluşacağım. Bizzat ben sizlere çalışmalar hakkında bilgi vereceğim. Hangi çalışma tamamlandı, hangisi devam ediyor ve ne aşamada, hangi çalışma sırada, hepsini açıklamaları ile sizlere sunacağım. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde açıkladığı manifestoda ‘Birlikte yönetim’ maddesini açıkladı. Bizler de bu meyanda sizlerle birlikte Kartal’ımızı yöneteceğiz. Buyurun, söz sizde” dedi.


Ebubekir Taşyürek hakkında:


1960 yılında Erzurum’da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:54
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