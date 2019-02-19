AK Parti Kars’ta adayını çekti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars’ta Belediye Başkan adayını çekti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars’ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti KarsBelediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu,AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’da Kars’ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel’de daha önceMHP Seçim İrtibat Bürosu’nda AK Parti’nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik’tir” demişti.

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