AK Parti Kars Milletvekili Arslan’dan çarpıcı açıklamalar

AK Parti Kars Milletvekili ve 24. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Suriye’yi yangın yerine çevirmeye çalışanlarının olduğunu ve Suriye’de bir terör devleti kurmak isteyenlerin olduğunu belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili ve 24. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin başına çoraplar örmeye çalıştıklarını ve terör örgütleri marifetiyle Türkiye’yi zayıf düşürmeye çalışanların oyunlarını bozacaklarını söyledi.

AK Parti’li Milletvekili Arslan, milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Arpaçay’da bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Arslan, AK Parti Arpaçay İlçe Başkanlığı’nda partililere seslendi.

Milletvekili Arslan, “Suriye’yi bir yangın yerine çevirmeye çalışıyorlar. Ortada bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Orada bir bataklık kurmaya çalışıyorlar. Allah’a şükür ülkemiz güçlü olduğu için, Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir destek olduğu için orada hem dimdik duruyoruz. Hem ülkemizin, insanımızın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Ve dünyada ki mazlumların, mağdurların menfaati onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Savunma sistemimizi S-400’lerle güçlendirdik”

Türkiye’nin başına oyunlar oynayanların oyunlarını bozduklarını ifade eden Arslan, “Başımıza çoraplar örmeye çalışıyorlar, terör örgütleri marifetiyle bu ülkeyi yok etmeye, zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Bizde diyoruz ki ey dış güçler, siz oyunlar kurabilirsiniz ama biz o oyunları bozmak için tedbir alacağız. Tedbir almak için savunma sistemi kuracağız. Savunma sitemi içinde S-400 getireceğiz. Kıyamet kopardılar, ‘hayır getiremezsiniz’ dediler. Herkes gördü bu millet kendi geleceğini düşündüğü için Cumhurbaşkanının arkasında duruyor. O da kabinesiyle birlikte iradesinin arkasında durarak S-400 füzeleri getirmeye başladı. Devamı da geliyor inşallah, biz dünya ya mesaj veriyoruz. Diyoruz ki; ‘küçük çıkarlar peşine, küçük menfaatler peşine, sizin sözünüzü dinleyecek halimiz yok.’ ‘Ülkemizin geleceği için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz.’ Son bir yıldır ekonomik olarak bize saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar. Türkiye’yi zayıf düşürelim. Türkiye’nin ekonomik gücü zayıflasın ki, Suriye’de, Irak’ta bu kadar terörle mücadele yapamasın. Bu kadar mücadeleye aynı zamanda da kaynak demek, aynı zaman da o kadar para harcamak demek, bizi zayıf düşürmeye çalışıyorlar ki, onları yapamayalım. Amaonlara inat inşallah yapacağız. S 400 füzelerini getirdik. Ve bununla da ilgili gereğini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta yer altı kaynaklarını birileri tek başına kullanmak istiyor”

Kıbrıs’ta yer altı kaynaklarını tek başına kullanmak isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Arslan, “Asıl en önemlisi insanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uğruna, Kıbrıs’taki hakları uğruna, ecdat şehit olmuş. Ve 1974’te Arpaçay’dan, Kars’tan birçok ilçemizden büyüklerimiz gitti orada şehit oldular. Gazilerimiz var. Bunlar boşuna olmadı. Onlar oralar vatanın bir parçasıdır. Yavru vatandır, kardeşimizdir diyerek şehit oldular. İşte bugün oraların yer altı kaynaklarını birileri tek başına kullanmak istiyor. Biz de kusura bakmayın diyoruz. Demeye devam edeceğiz. Hangi güçle Cumhurbaşkanımızın sizden aldığı güçle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekilleri Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, daha sonra Arpaçay’da vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekilleri vatandaşların sorunlarını dinledi. Merkezi hükümetin yaptığı yatırımları vatandaşlara anlattı.