AK Parti Kars ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kars belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Sarıkamış belediye başkan adayı, AK Parti Kağızman belediye başkan adayı, AK Parti Digor belediye başkan adayı, Susuz AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Selim belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Muş ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Kars ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Kars belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Kars belediye başkan adayı Ensar Erdoğdu oldu. AK Parti'nin Kars ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kars 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4

CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1

AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25

Akyaka belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 59

AK Parti % 35

MHP % 4

Karpaçay belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

CHP % 34

DSP % 18

Digor belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 44

MHP % 2

Kağızman belediye seçim sonuçarı 2014

MHP % 39

BDP % 37

AK Parti % 21

Sarıkamış belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 38

MHP % 22

BDP % 22

Selim belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

CHP % 25

DP % 15

MHP % 8

Susuz belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 27

DSP % 27

CHP % 24

MHP % 9

SP % 9

Kars 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 37.48 milletvekili sayısı 2

HDP % 32.36 milletvekili sayısı 1

CHP % 14.22

İYİ Parti % 7.46

MHP % 7.21

SP % 0.68