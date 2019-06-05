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AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma

AK Parti Kars İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanlığı Binası’nda bir araya geldiği partililerle bayramlaştı.


Kars halkının ve İslam Aleminin mübarek ramazan bayramını kutlayan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Biz Kars’tan tüm hemşerilerimizi ziyaret edeceğiz, kapı kapı dolaşacağız ve Binali Yıldırım başkanımıza destek vereceğiz. Bizim elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. AK Parti teşkilatları olarak özellikle de Kars olarak, Kars’a çünkü Binali Yıldırım’ın çok büyük bir emeği var, bu emeğinin karşılığında inşallah bizler 23 Haziran’da gayret göstererek, herkesi tek tek arayarak bir nebze de olsa ödemeye çalışacağız. Bunun için sizlerden tüm teşkilatlarımız olarak imkanınız ne ise, herkes o imkanına göre hareket edecek ve Allah’ın izniyle hak yerini bulacak” dedi.


“Bayramınız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçlar ve niyetleriniz kabul olsun. Mevlam bir dahaki bayramlara, güzel günlere hep beraber kavuşmayı nasip etsin" diyen AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu kadar İstanbul seçimlerinin ülkemizin gündeminin olmasının önemli bir sebebi var. O da haksız bir şekilde seçimleri biz alalım ve Binali Yıldırım da belediye başkanı olsun. Öyle bir derdi yok bu toplumun, bu ülkenin öyle bir derdi yok. Ülke istiyor ki mütbail olsun gönlü, hak yerini bulsun, bir tane oy bile başkaları tarafından gasp edilmesin, çalınmasın ve insanımızın İstanbullunun, bütün Türkiye’nin herkesin bir parçası olan şehirde hak yerini bulsun ve insanımızın iradesi sandığa yansısın, sonuca da hep birlikte razı gelelim. Davamız budur” diye konuştu.


Karslılar başta olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlayan Milletvekili Ahmet Arslan, 41 yıldır Binali Yıldırım ile bir meslektaş olarak beraber çalıştığını söyledi.


Arslan, “Ben onun ülkemizin dertleriyle nasıl dertlendiğini iyi bilen bir kardeşiniz olarak son 16-17 yıldır hükümetimizin bürokratı, sonra milletvekilliği, sonra kabinesinde bakanlık yapan bir kardeşiniz olarak bizim bölgemize bakış açısını iyi biliyorum. Gerçekten Binali bey hiçbir zaman Kars’ı, Ardahan’ı, Iğdır’ı Erzincan’dan ayırmadı. Her zaman öncelikleri, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ön sıraya koydu. Bunu siz çok net bir şekilde biliyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Unuttuk, Kars’ta karayolları diye bir şey olmadığını unuttuk. Kars’ın karayolları olarak hiç hizmet almadığını unuttuk. Ama 8 yıl önce geldiğimizde Binali bey önce Kars’ta bölge müdürlüğü kurulması sözünü verdi, herkes dedi ki; “yok canım, kandırıyorlar. Bu ülkede son 30-35 yıldır hiç bölge müdürlüğü kurulmamış, Kars’a mı kurulacak” evet kuruldu. Hizmetin gecikmemesi için de hemen prefabrik bir yapı da hizmet vermeye başladı ve birkaç yıl sonra kampüs kurularak hizmete devam etti” şeklinde konuştu.


Arslan, başta Bakü-Tiflis-Kars projesi, demiryolları ağı, yeni ve modern trenler, Doğu Ekspresinin canlanması ve geçen hafta hizmete giren Turistik Doğu Ekspresinin başlamasının müsebbibi Binali Yıldırım ile el ele, kol kola çalışmalarının olduklarını sözlerine ekledi.


Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Ahmet Arslan ile Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın partililerle bayramlaştı. Partililere çikolata ikram edildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
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