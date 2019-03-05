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AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, basınla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve il yönetim kurulu üyeleri yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 13:12
AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın, basınla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve il yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti İl Genel Meclisi adayları Nizamettin Karabulutlu, Necati Dallı, Ünsal Karabulak, Yusuf Tipioğlu ve Nuri Ertaş, bir kefateryada yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

 

31 Mart yapılacak seçimlerde Kars halkından Kars Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakına, İl Genel Meclisi seçiminde AK Parti’ye oy isteyen Başkan Çalkın, “Kars bu seçimleri yeni tecrübe ediyor. Çünkü daha önce bu tür ittifakların bir düzlemde hiç seçim olmamıştı. Malumlarınız bizim adayımızın da Cumhur İttifakı lehinde çekilmesiyle birlikte seçim rengi, Kars’taki düzeni değişmiş oldu” dedi.

 

Başkan Çalkın, “Tüm AK Parti teşkilatları olarak elbette sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karara ve Cumhur İttifakı adayımıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. İl Genel Meclisi seçim listemizin de ayrı olduğunun altını çizmek istiyorum. İl Genel Meclis adaylarımız AK Parti olarak ayrı bir listede olacak ve orada bir birliktelik yok. Cumhur İttifakına Belediye’de oy vereceğiz ama İl Genel Meclisinde Kars merkez ve köylerinde AK Parti’ye oy vereceğiz” diye konuştu.

 

Daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çalkın, 31 Mart seçimlerinin galibinin Cumhur İttifakı’nın adayı Çetin Nazik olacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:12
  1. Kars
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