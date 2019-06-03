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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın bayram mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın bayram mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.


Başkan Çalkın, yayımladığı mesajında, "Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız” dedi.


Çalkın, “Zira akrabalar arasında ziyaretleşmeler, kaynaşmalar, muhabbetler zirveye ulaşır, gönüller huzur ve sevinçle dolar. Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı müstesna günlerdir. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır” diye konuştu.


AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Dostluk bağlarının güçlenmesi için büyüklerimizin, yaşlılarımızın, muhtaç, yoksul, kimsesiz ve hasta olan her yaştaki vatandaşlarımızın ziyaret edilerek hatırlanması, onlara yalnız olmadıklarının hissettirilmesi bayramları daha anlamlı kılacak ve manevi duygularımızı güçlendirecektir.Ne yazık ki; Ramazan bayramımızı idrak ederken, dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldıkları çile, ıstırap, savaş ve sıkıntılar maalesef yüreklerimizi burkmaya devam etmektedir. Yüce Allah’tan en büyük temennimiz halen zulüm gören bu kardeşlerimizi bir an önce o durumlarından kurtarmasıdır. Bu duygular içinde, mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, size, sevdiklerinize, bütün Kars’lı hemşerilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, Bayram coşkusunun Ülkemize ve tüm İslam Alemine, bütün gönüllere, bütün hanelere huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.’’

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:15
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