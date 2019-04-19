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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Berat Kandili mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Nisan 2019 Cuma 09:38
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın Berat Kandili mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkanı Adem Çalkın, yayımladığı mesajında, “Yüce Allah’ın sonsuz af ve mağfiretine ulaşma yolunda önemli bir fırsat olan Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir” dedi.


AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Berat Gecesi bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, kalplerde bıraktığı kirlerden arınma, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde birbirimizi severek, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmek, güzel olanı paylaşmak bizler için birer fırsattır. Bu duygular içerisinde, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün Müslümanların tövbe ve duaların kabulü ile arınması ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederek; tüm Kars’lı hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlarım.”

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:38
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