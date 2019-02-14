AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Haliloğlu, istifa etti

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Haliloğlu, görevinden istifa etti.

Haliloğlu, yaptığı istişareler sonucu 2.5 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirtti.

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Mehammet Emin Haliloğlu, “AK Parti Gençlik Kolları Genel merkezi ile yaptığım istişareler sonucun da 2.5 yıldır onurla ve gururla yürüttüğüm Kars Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Görev aldığım 2.5 yıllık süre içerisin de partimizin kurumsal kimliği altında Gençlik Kolları faaliyetlerini örgütlü, etkin verimli bir sonuca ulaşmasını ve gelişmesini sağlayarak, teşkilatlarımızla ve gençlerimizle başarılı bir etkileşim oluşturduk” dedi

Haliloğlu, “Kars’ta Ak Gençliğin büyümesine katkı sağladık. Yönetimimizle birlikte başta genel merkezimiz ve teşkilatlarımızla koordineli bir şekilde, hem partimiz, hem ülkemiz ve hem de Karsımız için çalışmaktan yılmadık. Bayrağı devraldığımız günden bugüne kadar hep yukarıya, daha yukarılara taşımak için gece gündüz demeden çalıştık. Bireysellikten uzak, tam anlamıyla kurumsallaşmış, ekip ruhu ile çalışmalarımızı sürdürdük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiri ile siyaset uzun maraton koşusudur. Davamızın bir neferi olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da savunucusu olacağım” diye konuştu.