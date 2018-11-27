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AK Parti Karaman belediye başkan adayı kim? 2019 AK Parti Karaman adayları

AK Parti 2019 yerel seçimlere her seçim olduğu gibi yine iddialı girmeye hazırlanıyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi merak edimeye devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını bugün de açıklıyor. Peki AK Parti Karaman belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi Karaman belediye başkan adayı kim oldu?

27 Kasım 2018 Salı 08:03
AK Parti Karaman belediye başkan adayı kim? 2019 AK Parti Karaman adayları

AK Parti 2019 yerel seçimlere her seçim olduğu gibi yine iddialı girmeye hazırlanıyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi merak edimeye devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını bugün de açıklıyor. Peki AK Parti Karaman belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi Karaman belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan olurken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti İBB adayı, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı, AK Parti Ankara adayı ve AK Parti İzmir belediye başkan adayının kimler olacağı merak ediliyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları arasında AK Parti İstanbul, AK Parti Ankara ve AK Parti İzmir belediye başkan adayları yer almadı. AK Parti’nin Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları bugün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı kim olacak? AK Parti Karaman  Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Karaman AK Parti belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak.

Karaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan % 52.4

MHP adayı Ali Pınarbaşı % 26.5

CHP adayı Merih Ünver % 14.5

Karaman 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 53.58

CHP: Yüzde 16.20

MHP: Yüzde 15.19 

İYİ Parti: Yüzde 11.77

SP: Yüzde 1.60

HDP: Yüzde 1.09

AK Parti Karaman Milletvekilleri

Recep Şeker

Selman Oğuzhan Eser

CHP Karaman Milletvekili

İsmail Atakan Ünver

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 08:03
  1. Karaman
  2. Samsun
  3. Malatya
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Antalya
  9. Ankara
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