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AK Parti kampa giriyor! Seçim sonuçları değerlendirilecek

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılan seçimlerinde alınan sonuçları ve yerel seçim hazırlıklarını 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Kızılcahamam kampında görüşecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:44
AK Parti kampa giriyor! Seçim sonuçları değerlendirilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığınca, 81 ildeki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının katılımıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 10-12 Ağustos'ta kamp düzenlenecek.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının ve yaşanan aksaklıkların masaya yatırılacağı kampta, eksiklerin yerel seçimlere kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar görüşülecek. 

Kampta ayrıca 24 Haziran seçimlerinde oy oranında düşüş yaşanan il ve ilçelerin durumu ile 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi hazırlıkları da ele alınacak. 

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un başkanlığında, SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla yapılacak toplantıda, partinin 81 ildeki seçim işleri başkanlarıyla SKM başkanları ve yardımcıları yer alacak. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:44
  1. Ankara
  2. ak parti
  3. seçim
  4. Kızılcahamam
  5. kamp

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  • Yunus 16 Yunus 16 19 dk önce
    İÇİNİZDE HALA FETÖ ZİHNİYET LİLER VARSA KAMPA SOKMAYIN. ARTIK SABRIMIZ KALMADI.
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