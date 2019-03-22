0553 313 94 23

Ak Parti Kadın kollarından finansal okur-yazarlık seferberliği

.

22 Mart 2019 Cuma 14:21
Ak Parti Kadın kollarından finansal okur-yazarlık seferberliği

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın 81 ilde başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği eğitim programında konuşan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, 31 Mart yerel seçimlerde Ak Parti kadın belediye başkan adayları için destek istedi


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın 81 ilde başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği eğitim programı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Ak Parti İl Kadın Kolları öncülüğünde gerçekleşen eğitim programına AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Ak Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, kursiyerler katıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kadir Tuna’nın eğitim verdiği programın açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yaptı. Taş, güçlü bir toplum için kadınların her zaman ön planda olduklarını belirterek, kadınların her sektörde başarılı olabildiklerini ve bunları gördükçe mutlu olduklarını söyledi.



Ev ekonomisine destek


Kadınların ev ekonomisine verdikleri finansal destekler sayesinde ihtiyaçlarını çok kolay elde ettiklerini belirten Özçay, “Köylerimizde hala gerek tarlada çalışıp eşine yardım eden çıkan mahsulü pazarlarda satan somun ekmeği satın almaksızın yufka ekmeğini kendi yapan ve satan tavuklarına bakan yumurtalarını toplayıp satan ineğine koyununa bakan sütünü sağıp ve satan pekmezini nar ekşisini kendi yapıp satan kadınlarımız mevcuttur. İl ve ilçelerimizde ise kadın artık kendi kabuğunu kırmış kendi gelir ve imkanları sayesinde ailesi içinde ve toplumda söz sahibi olmuştur. Evinde kazancının yanı sıra kendi kazancı ile birlikte ortak güce ile müreffeh hayat ve yaşam kalitesini arttırmıştır. Ev ekonomisine verdikleri finansal destekler sayesinde ortak kararlar çerçevesinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerek ev, gerek araba, gerek yeni eşya ihtiyaçlarını çok daha kolay elde edebilecek seviyelere ulaşmışlardır” diye konuştu.



Kadın istihdamını artırıcı çalışmalar


Ak Parti hükümetinin kadın istihdamını artırıcı çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Özçay şöyle devam etti: ”Konumuzu siyasi bir şekilde ele alacak olursak 2002 yılından günümüze Ak Parti İktidarımız ve başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadının toplum hayatındaki hak ettiği konuma ulaşması için çok önemli düzenlemeleri ortaya koymuş 2010 referandumu ile kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması Anayasa hükmü haline getirilmiştir. Ülkemizde kadın istihdamını artırıcı çalışmalar yapılarak öncelikle özel sektörde daha fazla kadın çalıştırılmasını sağlayacak teşvikler hazırlanmıştır. Ak Parti kuruluşunda bu yana siyasal, ekonomik, sosyal hayatta daha çok yer alması için çok önemli düzenlemeler yaparak son 15 yılda iş gücüne katılımın yüzde 20’lerden yüzde 35’lere yükselmesine önderlik etmiş 2023 için ön görülen hedefimiz ise yüzde 41 dolaylarındadır”.



Kadın adaylar için destek istedi


Antalya’da 3 ilçede Ak Parti’nin kadın aday gösterdiğini söyleyen Özçay, kadın adaylara destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Özçay, “Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya’mızda tarihinde ilk kez 3 ilçemizde kadın aday gösterilmiştir. 2 merkez ilçemiz Muratpaşa Belediyemiz için Sayın Gökçen Özdoğan Enç hanımefendi, Konyaaltı’mız için Sayın Gaye Doğanoğlu Hanımefendi ve diğer ilçe belediyesi olan İbradı için Sayın Hatice Sekmen hanımefendi aday gösterilmiştir. Biliyorsunuz ilçe belediyesi demek ilçenin en büyük finansal kaynaklarını gerekli projeleri gerçekleştirerek halka hizmet için kullanmaktadır. İşte bu anlamda kadın belediye başkan adaylarımızı destekliyor bu kutlu yürüyüşte alınlarının akı ile çıkmalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde sizlerin destekleriyle başkan adaylarımız hak ettikleri temsil makama taşıyacağınızı da temenni ediyorum” dedi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:21
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün müslüman işi olmadığını anladık
    1. Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün..
    2. IKBY, feribot faciasından dolayı yas..
    3. Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’..
    4. ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
    5. Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar..
    6. Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar..
    7. Binali Yıldırım, “İmamoğlu’nun..
    8. Beyazıt’taki otobüs kazasının şoförü..
    9. Muhittin Ataman: Batı, doğrudan..
    10. 1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği'..
    11. TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan..
    12. Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    13. Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş
    14. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    15. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    16. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    17. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    18. AK Parti'nin Konya Mitingi
    19. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    20. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    21. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    22. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    23. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    24. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    25. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    26. TCMB döviz kurları
    27. Atletizm Grup Müsabakalarından 7..
    28. Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı..
    29. Afyonkarahisar’da helikopter destekli..
    30. Perçin ailesinin acı günü
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde