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AK Parti Kadın Kolları kahvaltı düzenledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:36
AK Parti Kadın Kolları kahvaltı düzenledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.


Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hanımlar Lokali’nde gerçekleşen kahvaltı programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Bilecik MilletvekilimizSelim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, İl Kadın Kolları Başkanımız Ümran Erdoğan Karayiğit, İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Karaman, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Kadriye Karakaş ile Kadın Kolları Teşkilatımız üyeleri ile birlikte kahvaltı yaptık. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:36
  1. doğa

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