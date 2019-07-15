AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güven’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güven mesajında, "Onurlu Türk askeri kıyafetinin ardına saklanan, teröristler, 15 Temmuz gecesi birliğimize, beraberliğimize, ülkemizin aydınlık geleceğine ipotek koymak istediler. Çocuklarımızın geleceğini karartmak istediler. 251 insanımızı şehit ettiler. Binlerce vatandaşımızı yaradılar. Milletin meclisine bombalar attılar. Yüce Türk adaleti şimdi o hainlere hak ettikleri en ağır cezaları tek tek veriyor. Türkiye’de 4 milyondan fazla üyesi olan ve dünyanın en örgütlü kadın hareketi olan AK Parti Kadın Kolları olarak Anadolu’nun kurtuluş hikayesinin temel taşları olan Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şalcı Bacılar gibi 15 Temmuz’un kadın kahramanları Türkmenleri, Ayşeleri, Safiyeleri asla unutmayacağız. Onların ve diğer şehit ve gazilerimizin kanlarının haklarının davacısı takipçisi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’da 2016’da gözlerini kırpmadan vatanı için şehit veren vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Halen tedavi gören gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.