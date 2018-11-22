AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olduğu öğrenildi. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti listesini merak ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesini cumartesi günü açıklayacak. Ancak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak mı oldu? AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak.

2014 Kadıköy yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aykurt Nuhoğlu % 72.5

AK parti adayı Hurşit Yıldırım% 20.5

MHP adayı Levent Akçay % 3.4

24 Haziran 2018 Kadıköy seçim sonuçları

CHP % 54.4

AK Parti % 17.6

HDP % 13.5

İYİ Parti % 9,9

MHP % 3,2

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