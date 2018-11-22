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AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olduğu öğrenildi. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

22 Kasım 2018 Perşembe 13:59
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olduğu öğrenildi. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti listesini merak ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesini cumartesi günü açıklayacak. Ancak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu.  AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak mı oldu? AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla netlik kazanacak.

2014 Kadıköy yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aykurt Nuhoğlu % 72.5

AK parti adayı Hurşit Yıldırım% 20.5

MHP adayı Levent Akçay %  3.4

24 Haziran 2018 Kadıköy seçim sonuçları

CHP % 54.4

AK Parti % 17.6

HDP % 13.5

İYİ Parti % 9,9

MHP % 3,2

Ferşat Yıldırım kimdir? Beşiktaş AK Parti belediye başkan adayı Ferşat Yıldırım oldu

Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?

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Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

Beykoz AK Parti belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Şişli belediye başkan adayı kim oldu?

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:59
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  • KAANKAAN1 sa önce
    Aday listesinde adı bile olmayan birsiçok yanlış tercih olur bence haber doğru değiL
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