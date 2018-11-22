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AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak oldu! İnci Akbulak kimdir?

İnci Akbulak AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak oldu. Hüseyin Turan kimdir?

22 Kasım 2018 Perşembe 13:59
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak oldu! İnci Akbulak kimdir?

İnci Akbulak AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Pari İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak oldu. Hüseyin Turan kimdir? 

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, 2019 belediye başkan adayları AK Parti listesini merak ediyor. AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesini cumartesi günü açıklayacak. Ancak AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre, AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı İnci Akbulak oldu. İnci Akbulak, AK Parti Kadıköy ilçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı görevini yürütmekte.

2014 Kadıköy yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aykurt Nuhoğlu % 72.5

AK parti adayı Hurşit Yıldırım% 20.5

MHP adayı Levent Akçay %  3.4

24 Haziran 2018 Kadıköy seçim sonuçları

CHP % 54.4

AK Parti % 17.6

HDP % 13.5

İYİ Parti % 9,9

MHP % 3,2

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Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:59
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