AK Parti İzmir'de 25 ilçe adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'deki 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı- Beş ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi- AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede MHP'li adayları destekleyecek- AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı05 Ocak 2019 Cumartesi 16:36
İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Nihat Zeybekci'yi daha önce AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda partisinin 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7 ilçede AK Partili belediye başkanının bulunduğu İzmir'de Dahi Zeynel Bakıcı'nın belediye başkanı olduğu Selçuk ve Mahmut Badem'in belediye başkanı olduğu Ödemiş dışındaki Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Torbalı ve Kiraz'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Böylelikle Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Arif Uğurlu, Kınık
ilçe belediye başkan adayı Sadık Doğruer, Menderes ilçe belediye başkan adayı Bülent Soylu, Torbalı ilçe belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez, Kiraz ilçe belediye başkan adayı Saliha Özçınar oldu.
Selçuk'ta Osman Başterzi, Ödemiş'te ise Münir Bezmez aday oldu.
- İlçe başkanları aday oldu
AK Parti Bayındır, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Beydağ, Tire ve Balçova olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.
- Kadın adaylar
AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.
Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu belediye başkanı olmak için yarışacak.
- AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek.
Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Aslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık
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