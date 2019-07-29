AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar Aşkale’de

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar bir dizi ziyaretler için Erzurum’un Aşkale ilçesine geldi.

Milletvekili Kırkpınar, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe binasında gerçekleşen ziyarete, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti ilçe Başkanı A.Kerim Polat, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları yanı sıra il ve ilçe meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Belediye binasına geçildi. Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış seçimlerden sonra yapmış oldukları çalışmalar ve ilçe hakkındaMilletvekili Yaşar Kırkpınar’a bilgiler verdi.

İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve beraberindeki heyet daha sonra esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Aslen Aşkale’li olan Kırkpınar’a ilgi yoğundu. Son olarak İlçe Kaymakamlığı ziyareti gerçekleşti. Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu tarafından ağırlanan misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Dostane ve sıcak geçen ziyarette Yaşar Kırkpınar, ilçe kaymakamına hediyeler takdim ederekbaşarılı çalışmalar için teşekkür etti.