AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir?
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İzmir'in Konak ilçesinde siyasi hareketlilik başladı. Vatandaşlar AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın nereli olduğunu, yaşını ve siyasi kariyerini merak ediyor. İşte Ceyda Bölünmez Çankırı'nın siyasi kariyeri...
Ceyda Bölünmez Çankırı, 5 Eylül 1978 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına başlayıp akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yönetici olarak çalıştı.
Dışişleri Komisyonu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıdır. 26. Dönemde Mardin, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018 yılında TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliğine seçildi.
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın İdare Amiri unvanına sahip oldu. TBMM Türkiye-İsviçre Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.