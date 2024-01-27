AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kimdir?
AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla belli oluyor. AK Parti'nin yönettiği ilçelerden biri olan Kiraz'a bu sene kimin aday olacağı merak ediliyor. Peki, AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kimdir?
1983 Kiraz doğumlu olan Saliha Özçınar
Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur.
Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır.
30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde tekrar Kiraz Belediye Başkanı seçilmiştir.
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