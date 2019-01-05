AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AKP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesini açıklıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde İzmir ilçelerinde Ödemiş, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Torbalı belediye başkanlıklarını kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti İzmir’de kaç ilçe belediye başkanlığını kazanacağı merak edilirken, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları isim listesi açıklandı. İzmir AK Parti belediye başkan adayları 201905 Ocak 2019 Cumartesi 13:45
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesini açıklıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde İzmir ilçelerinde Ödemiş, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Torbalı belediye başkanlıklarını kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti İzmir’de kaç ilçe belediye başkanlığını kazanacağı merak edilirken, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları isim listesi açıklandı. İzmir AK Parti belediye başkan adayları 2019
AK Parti ve MHP, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı çerçevesinde seçimlere gidip milletten oy isteyecek. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. AK Parti, İstanbul ilçelerinde Silivri, Beşiktaş ve Maltepe’yi, Ankara’da ise Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nda MHP’nin adayını destekleyecek. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları merak ediliyordu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. AK Parti, İzmir ilçelerinde kaç ilçede MHP’nin adayını destekleyecek merak ediliyordu. Bu merakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi giderdi.
5 ilçe MHP'ye bırakılacak
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, ilçe adaylarının tanıtılacağı tören öncesi konuştu. Zeybekçi "30 ilçeden 25'inde biz aday göstereceğiz, 5'ini MHP'ye bırakacağız" dedi.
2014 yerel seçimlerde AK Parti İzmir ilçelerinde 7 ilçede seçimleri kazanmıştı. AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerde İzmir ilçelerinde kazandığı belediyeler ise şunlar olmuştu:
AK Parti Ödemiş belediye başkanı Abdurrahman Mahmut Badem
AK Parti Torbalı mevcut belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez
AK Parti Kemalpaşa mevcut belediye başkanı Arif Uğurli
AK Parti Menderes mevcut belediye başkanı Bülent Soylu
AK Parti Selçuk mevcut belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı
AK Parti Kınık mevcut belediye başkanı Sadık Doğruer
AK Parti Kiraz mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar
2014 yerel seçim ve 24 Haziran genel seçim sonuçları İzmir
2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçlarına göre, CHP İzmir’de % 49.6, AK Parti % 35.9, MHP % 8 ve HDP % 3 oy almıştı. İzmir’de 24 Haziran genel seçim sonuçları ise, CHP % 41, AK Parti % 28, HDP % 11, İYİ Parti % 10, MHP % 6 oranında oy almıştı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ise Nihat Zeybekçi olmuştu. AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları şu isimlerin olacağı iddia edildi.
İşte AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu
AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı M.Sadık Tunç
AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan
AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen
AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)
AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger
AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci
AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar
AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer
AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu
AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu
AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu
AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar
AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı
AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi
AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez
AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez
AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli
AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu
AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu
AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz
AK Parti Çiğli belediye başkan adayıOkan Korkmaz
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