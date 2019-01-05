AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AKP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesini açıklıyor. AK Parti 2014 yerel seçimlerde İzmir ilçelerinde Ödemiş, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Torbalı belediye başkanlıklarını kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti İzmir’de kaç ilçe belediye başkanlığını kazanacağı merak edilirken, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları isim listesi açıklandı. İzmir AK Parti belediye başkan adayları 2019

AK Parti ve MHP, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı çerçevesinde seçimlere gidip milletten oy isteyecek. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı konusunda aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. AK Parti, İstanbul ilçelerinde Silivri, Beşiktaş ve Maltepe’yi, Ankara’da ise Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nda MHP’nin adayını destekleyecek. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları merak ediliyordu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. AK Parti, İzmir ilçelerinde kaç ilçede MHP’nin adayını destekleyecek merak ediliyordu. Bu merakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi giderdi.

5 ilçe MHP'ye bırakılacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, ilçe adaylarının tanıtılacağı tören öncesi konuştu. Zeybekçi "30 ilçeden 25'inde biz aday göstereceğiz, 5'ini MHP'ye bırakacağız" dedi.

2014 yerel seçimlerde AK Parti İzmir ilçelerinde 7 ilçede seçimleri kazanmıştı. AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerde İzmir ilçelerinde kazandığı belediyeler ise şunlar olmuştu:

AK Parti Ödemiş belediye başkanı Abdurrahman Mahmut Badem

AK Parti Torbalı mevcut belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Kemalpaşa mevcut belediye başkanı Arif Uğurli

AK Parti Menderes mevcut belediye başkanı Bülent Soylu

AK Parti Selçuk mevcut belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı

AK Parti Kınık mevcut belediye başkanı Sadık Doğruer

AK Parti Kiraz mevcut belediye başkanı Saliha Özçınar

2014 yerel seçim ve 24 Haziran genel seçim sonuçları İzmir

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçlarına göre, CHP İzmir’de % 49.6, AK Parti % 35.9, MHP % 8 ve HDP % 3 oy almıştı. İzmir’de 24 Haziran genel seçim sonuçları ise, CHP % 41, AK Parti % 28, HDP % 11, İYİ Parti % 10, MHP % 6 oranında oy almıştı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ise Nihat Zeybekçi olmuştu. AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları şu isimlerin olacağı iddia edildi.

İşte AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu

AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı M.Sadık Tunç

AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan

AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen

AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci

AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar

AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer

AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu

AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu

AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar

AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi

AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez

AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu

AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz

AK Parti Çiğli belediye başkan adayıOkan Korkmaz