AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu!

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları, tanıtım toplantısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5 Ocak Cumartesi günü açıklanacak. İstanbul ve Ankara AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının belli olmasından sonra gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesine çevrilmişti. Son dakika gelişmesine göre AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İşte 2019 yerel seçim İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Yerel seçim 2019 seçmen listeleri 4 Ocak Cuma günü itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen bilgi listesi 17 Ocak’a kadar askıda kalacak. YSK’nın seçim takvimi işlemeye devam ederken diğer yandan da partilerin belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. AK Parti önce İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul’dan sonra AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İki büyükşehirde adaylarını açıklayan AK Parti şimdi de İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayor. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi ile seçimlere girecek. Nihat Zeybekçi’nin yanında AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesinde hangi isimler yer aldı? Soruları merak ediyordu. İzmirlilerin bu merakını 5 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan gidermiş olacak. Ancak resmi olarak açıklanmasa da AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Haber7’nin yayınladığı listeye göre, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları listesinde yer alan isimler şunlar oldu:

AK Parti Konak belediye başkan adayı Melek Eroğlu

AK Parti Karabağlar belediye başkan adayı M.Sadık Tunç

AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan

AK Parti Bayındır belediye başkan adayı Uğur Demirezen

AK Parti Aliağa belediye başkan adayı Serkan Acar (MHP)

AK Parti Çeşme belediye başkan adayı Mustafa Cenger

AK Parti Güzelbahçe belediye başkan adayı Burcu Dereci

AK Parti Menemen belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar

AK Parti Kınık belediye başkan adayı Sadık Doğruer

AK Parti Bergama belediye başkan adayı Hakan Koştu

AK Parti Beydağ belediye başkan adayı Ogün Asil Aydogdu

AK Parti Karaburun belediye başkan adayı Ferhan Eroğlu

AK Parti Kiraz belediye başkan adayı Saliha Özçınar

AK Parti Seferihisar belediye başkan adayı Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk belediye başkan adayı Osman Başterzi

AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı Münir Bezmez

AK Parti Torbalı belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Tire belediye başkan adayı Mustafa Selman Içelli

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı Arif Uğurlu

AK Parti Menderes belediye başkan adayı Bülent Soylu

AK Parti Gaziemir belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz

AK Parti Çiğli belediye başkan adayıOkan Korkmaz

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili