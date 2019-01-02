AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika 2019 listesi

AK Parti'nin il belediye başkan adaylarının belli olmasından sonra şimdi de AK Parti ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesini açıkladı. AK Parti 75 il belediye başkan adayı belli olmasıyla birlikte gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de AK Parti belediye başkan adayları kim? AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Aralık Cumartesi günü AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan 1 Ocak Salı günü ise AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti iki büyükşehirde 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakını yaparak 2019 yerel seçimlerine girecek. AK Parti ile MHP arasında önümüzdeki günlerde jestlerin gündeme gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti belediye başkan adaylarına ilişkin 75 il belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. AK Parti İBB adayı Banili Yıldırım, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu. Nihat Zeybekçi'nin AK Parti İzmir adayı olmasından sonra şimdi gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 6 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz AK Parti İzmir adayları bu sayfada olacak.

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AK Parti Adalar belediye başkan adayı Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

AK Parti Arnavutköy belediye başkan adayı Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı Mehmet Umur

AK Parti Başakşehir belediye başkan adayı Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Bayrampaşa belediye başkan adayı Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenler belediye başkan adayı M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken

AK Parti Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Güngören belediye başkan adayı Fatih Özçiçek

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Özkan Özgül Yavuz

AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

AK Parti Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek

AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Şile belediye başkan adayı İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

AK Parti Şişli belediye başkan adayı Fatma Özden Ay

AK Parti Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)

AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı_

AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)

AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)

AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enver Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı

AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)

Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı

Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)

AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)

AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)

Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)

Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)