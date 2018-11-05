AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi Başkan adayı kim? Yerel seçim 2019

Türkiye erkene alınmazsa 2019 Mart'da yapılacak. AK Parti yerel seçimlerde belediye başkan adayı adaylık sürecini başlattı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması AK Parti'nin işini kolaylaştırdı. Peki AK Parti İzmir adayı kim olacak? AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye başkanı için kimi çıkaracak? AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte İzmir'de AK Parti'nin en güçlü adayı.

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AK Parti Mart 2019 yerel seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın sandıktan zaferle çıkmasıyla sonuçlanmıştı.24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de AK Parti-MHP ittifakının devam etmesi için çalışmalar yapıldı. Ancak AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı aldı. AK Parti'nin hedefi CHP'nin elindeki belediyeleri almak. İzmir'de en çok merak edilen konulardan biri AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için hangi adayla yola çıkacağı.

AK Parti İzmir adayı Mahmut Özgener mi?

AK Parti’de belediye başkan aday adayları için takvim 5 Kasım itibariyle başladı. AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler 12 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilecek. Peki AK Parti, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday gösterecek? AK Parti’nin İzmir adayı kim olacak? AK Parti’yi en iyi bilen ve Ankara kulislerinin nabzını en iyi tutan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi AK Parti’nin İzmir adayının kim olacağını yazdı. Selvi, "İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hala denklemdeki yerlerini koruyor" diye yazdı.

Mahmut Özgener kimdir?

Ege Tütün İhracatçıları Birliği eski Başkanı Esin Özgener’in oğlu olan Mahmut Özgener 1963 yılında İzmir’de doğdu. Ortaokulu İzmir Saint Joseph ‘de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun oldu. 1987’den bu yana tütün sektöründe çalışmaktadır. 1999-2006 arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006’da Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2004-2006 arasında Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğine seçilen Mahmut Özgener, Altay Spor Kulübü’nde de 4 ayrı dönemde başkanlık yaptı. 5 Temmuz 2008 tarihinde TFF başkanı Hasan Doğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ile 6 Temmuz 2008 tarihinde vekaleten başkanlığa getirilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mahmut Özgener, 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurul’unda başkanlığa aday olacağını açıkladı. 19 Ağustos 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurula katılan 216 delegeden 202’sinin oyunu alarak Mahmut Özgener Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Ankara Swiss Otel’de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yasal çoğunluğa ulaşılarak, divan kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı’na Prof.Dr. Mehmet Helvacı, başkan vekilliğine Şekip Mosturoğlu, sekreterliklere de Fahrettin Curoğlu ve Ali Sürmen seçildiler. Fenerbahçe’den Ömer Temelli, Diyarbakırspor’dan Hakan Bilal Kutlualp, 2 yeni delege olarak seçildiler. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Özgener evli ve 2 çocuk babasıdır.

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