AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesinleşti | 2019 yerel seçim AK Parti İzmir adayı kim?

AK Parti’nin MKYS’sı yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda kararını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYS üyeleri ile yaptığı İzmir adayı kim olsun sorusuna cevap verdi. Peki 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte 2019 yerel seçimlerde AK Parti İzmir adayı…

AK Parti’de yerel seçim takvimi işlemeye başladı. AK Parti’de belediye başkan aday adayı başvuruları 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Belediye başkan aday adaylarından büyükşehirler için 10 bin TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin TL başvuru ücreti alınacak. AK Parti için Mart 2019 yerel seçimler hayati öneme sahip olacak.

İzmir Süleyman Soylu’ya mı emanet?

AK Parti’nin başta İstanbul, Ankara ve İzmir adayları merak konusu olurken geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYS’sında büyükşehirlerde gösterilecek adaylar masaya yatırıldı. MKYK üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismini önerdi. Süleyman Soylu’nun 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin İzmir adayı olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Ancak son sözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 2019 yerel seçimlerde bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili soruya "Darda zorda kaldık mı neden olmasın." cevabını vererek yerel seçimlerde kabinedeki bazı bakanların aday olabileceğini ima etmişti.

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Süleyman soylu kimdir?

1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı. 1989 senesinde okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

Demokrat Parti Dönemi

Türkiye siyasetine ilk olarak 1987 senesinde giren Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi’nin Gençlik Kolları’nda göreve başladı.

1987-90 yılları arasında, DYP İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında DYP Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995 tarihinde bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında "Türkiye´nin en genç ilçe başkanı" unvanını aldı. Dört sene sonra 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya dek bu görevi yürüttü.

Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi´ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller´in partili genç gözdelerinden olmuştu. DYP’nin 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri öncesinde ANAP’la birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar´ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Süleyman Soylu, geçerli 800 oyun 529’unu alarak genel başkanlığa seçildi.

15 Kasım 2008’de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin’in de aday olduğu DP 9. Olağan Kongresi’nde 993 oy geçerli oyun 922’sini alan Süleyman Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 Yerel Seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 Genel Seçimleri’nde elde edilen yüzde 5,4’lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve “Yüzde 5,4’ün altında kalırsak çekilirim” dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Süleyman Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada “Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Ancak parti tabanının ısrarlarına dayanamayan Süleyman Soylu, 12 Mayıs’ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre’de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı. Süleyman Soylu, ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye'yi dolaşarak ”evet” oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk’un genel başkan olduğu DP’den ihraç edildi.

Ak Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş grup toplantısında düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti’ye katıldı.

30 Eylül 2012’de AK Parti MKYK’sına seçilmiş, müteakiben Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Süleyman Soylu, 64. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatını devam ettiren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevini bırakmasının ardından 2016 yılının Ağustos ayında İçişleri Bakanı olarak yeni görevine başladı.