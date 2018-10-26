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Aziz Kocaoğlu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde CHP’den aday olmayacağını açıklayarak partisi CHP’ye zehir zemberek eleştirilerde bulunmuştu. Aziz Kocaoğlu, CHP’nin ülkeyi yönetecek bir politikasının olmadığını söylemişti. Aziz Kocaoğlu’nunCHP’den aday olmayacağını açıklaması üzerine Aziz Kocaoğlu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak sorularına da beraberinde getirdi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:40
Aziz Kocaoğlu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde CHP’den aday olmayacağını açıklayarak partisi CHP’ye zehir zemberek eleştirilerde bulunmuştu. Aziz Kocaoğlu, CHP’nin ülkeyi yönetecek bir politikasının olmadığını söylemişti. Aziz Kocaoğlu’nun  CHP’den aday olmayacağını açıklaması üzerine Aziz Kocaoğlu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak sorularına da beraberinde getirdi.

Türkiye bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart 2019’da belediye başkanlığı için vatandaşlar sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, 2019 yerel seçim çalışmalarına başladı. Belediye başkan adayı olacak kamu çalışanlarının 1 Aralık Cumartesi gününe kadar istifa etmeleri gerekiyor. Bir yandan YSK’nın yerel seçim takvimi işlerken diğer yanda da, partiler aday belirleme sürecine yönelik çalışmalara başladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde AK Parti, CHP ve MHP’nin adayları merak edilmeye başlandı. İstanbul’da AK Parti’nin adayının Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş’un isimleri geçiyor. CHP’nin İstanbul adaylığı konusunda ise CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in ismi geçmekte. MHP’nin Ankara adayı Melih Gökçek ismi birkaç gündür kamuoyunda konuşuluyor. Mansur Yavaş’ın ise CHP’nin Ankara adayı olacağı iddiaları var. İzmir de ise CHP Büyükşehir Belediye BaşkanıAziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağını açıklaması üzerine AK Parti’nin İzmir Adayının kim olacağı merak ediliyor. Ancak ortaya atılan iddialara göre, Aziz Kocaoğlu için AK Parti devreye girdiği yönünde. İzmir için konuşulan kulislerini paylaşan Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP'den aday olmayacağını daha önceden açıklayan Kocaoğlu'nun büyük bir sürprize imza atabileceğini yazdı. Övür şunları yazdı: "Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de bütün hesaplar altüst olur. Çünkü Kocaoğlu, sadece CHP tabanıyla değil, MHP, İyi Parti hatta HDP tabanıyla sıcak ilişkileri olan yerel bir siyasi aktör. Çok güçlü partilerin zaman zaman yerel adaylara karşı kaybettiği gerçeği göz önüne alındığında bu da olabilir, neden olmasın? Önümüzdeki yerel seçimlerde çok farklı ilişkilere ve sürprizlere tanık olabiliriz."

İzmir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Aziz Kocaoğlu % 49,60

AK Parti adayı Binali Yıldırım % 35,9

MHP adayı Murat Taşer % 7,97

Aziz Kocaoğlu kimdir?

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu yerde okuduktan sonra Lise tahsilini İstanbul ve Malatya'da tamamladı. 1973 senesinde Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında master yaptı. 1975-78 arasında, bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanlığı yaptı. 1979 senesinde kendi işini kuran Kocaoğlu, ortak bir girişimle 1986 senesinde toprak sanayii dalında çalışmaya başladı. CHP gençlik kolları ile başlayan siyaset hayatına SODEP üyeliğiyle devam etti. Ardından 2001-03 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 28 Mart 2004 seçiminde ise aynı partiden Bornova Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi ve seçildi. Ardından 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %49,6 oy alarak tekrar İzmir Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:40
  1. Tokat
  2. Malatya
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
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