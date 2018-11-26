AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İzmir belediye başkan adayları 2019
AK Parti belediye başkan adaylarının bir kısmı 24 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer almadı. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları yarın açıklanacak. Peki AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir belediye başkan adayları listesi 2019, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika gelişmesi.26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14
AK Parti belediye başkan adaylarının bir kısmı 24 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer almadı. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları yarın açıklanacak. Peki AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir belediye başkan adayları listesi 2019, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika gelişmesi.
AK Parti İzmir belediye başkan adayı 2019, AK Parti 2019 yerel seçim İzmir son dakika belediye başkan adayı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan olurken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti İBB adayı, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı, AK Parti Ankara adayı ve AK Parti İzmir belediye başkan adayının kimler olacağı merak ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları arasında AK Parti İstanbul, AK Parti Ankara ve AK Parti İzmir belediye başkan adayları yer almadı. AK Parti’nin 3 büyükşehir belediye başkan adayları yarın AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti yerel seçim 2019 İzmir adayları listesi. Peki AK Parti 2019 yerel seçim izmir son dakika belediye başkan adayı kim? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak?AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin olacağı yönünde haberler geliyor.
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları son dakika belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı:
Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç
AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel
Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar
Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin
Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak
BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay
Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin
Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt
Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş
Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila
Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü
Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları
Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin
Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen
Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör
Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş
Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş
Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın
Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı
Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir
Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler
Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin
Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir
Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü
Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka
Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan
Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak
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