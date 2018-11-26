AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İzmir belediye başkan adayları 2019

AK Parti belediye başkan adaylarının bir kısmı 24 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer almadı. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları yarın açıklanacak. Peki AK Parti İzmir belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir belediye başkan adayları listesi 2019, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika gelişmesi.

AK Parti İzmir belediye başkan adayı 2019, AK Parti 2019 yerel seçim İzmir son dakika belediye başkan adayı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan olurken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti İBB adayı, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı, AK Parti Ankara adayı ve AK Parti İzmir belediye başkan adayının kimler olacağı merak ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları arasında AK Parti İstanbul, AK Parti Ankara ve AK Parti İzmir belediye başkan adayları yer almadı. AK Parti’nin 3 büyükşehir belediye başkan adayları yarın AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti yerel seçim 2019 İzmir adayları listesi. Peki AK Parti 2019 yerel seçim izmir son dakika belediye başkan adayı kim? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak?AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin olacağı yönünde haberler geliyor.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti'nin 2019 belediye başkan adayları son dakika belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yerel seçimlerde partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı:

Adıyaman AK Parti belediye başkan adayı Süleyman Kılınç

AmasyaAK Parti belediye başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya AK Parti belediye başkan adayı Menderes Türel

Ardahan AK Parti belediye başkan adayıYunus Baydar

Artvin AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bartın AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman AK Parti belediye başkan adayı Murat Güneştekin

Bayburt AK Parti belediye başkan adayı Fatih Yumak

BitlisAK Parti belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Bolu AK Parti belediye başkan adayı Fatih Metin

Burdur AK Parti belediye başkan adayı Deniz Kurt

Bursa AK Parti belediye başkan adayı Alinur Aktaş

Denizli AK Parti belediye başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır AK Parti belediye başkan adayı Cumali Atila

Düzce AK Parti belediye başkan adayı Faruk Özlü

Elazığ AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerefoğulları

Erzurum AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep AK Parti belediye başkan adayı Fatma Şahin

Giresun AK Parti belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane AK Parti belediye başkan adayı Ercan Çimen

Hakkari AK Parti belediye başkan adayı Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş AK Parti belediye başkan adayı Hayrettin Güngör

Karabük AK Parti belediye başkan adayı Burhanettin Uysal

Kastamonu AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş

Kayseri AK Parti belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Saygılı

Kırklareli AK Parti belediye başkan adayı Burak Süzülmüş

Kilis AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli AK Parti belediye başkan adayı Tahir Büyükakın

Malatya AK Parti belediye başkan adayı Selahattin Gürkan

Nevşehir AK Parti belediye başkan adayı Rasim Arı

Niğde AK Parti belediye başkan adayı Emrah Özdemir

Ordu AK Parti belediye başkan adayı Hilmi Güler

Rize AK Parti belediye başkan adayı Rahmi Metin

Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir

Sinop AK Parti belediye başkan adayı Ali Çöpçü

Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan

Yalova AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak