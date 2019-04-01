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AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü, CHP 14'ünü aldı

Türkiye'nin en kalabalık kendi İstanbul'da AK Parti, 39 ilçenin 24'ünde belediye başkanlığını alarak birinci çıktı- Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Çatalca'yı da CHP'den aldı- CHP'nin 14 belediye kazandığı kentte, Silivri'de birinci çıkan MHP ilk kez İstanbul'da belediye başkanlığını elde etti- Avcılar Belediye Başkanlığını kazanan Turan Hançerli ise İstanbul'da ilk engelli belediye başkanı oldu

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünü, CHP 14'ünü aldı

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Türkiye'de 10 milyon 560 bin 963 ile en fazla seçmenin bulunduğu İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti birinci olurken, Silivri'yi CHP'nin elinden alan MHP İstanbul'da ilk kez bir belediye kazandı.

AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki 8 milyon 733 bin 387 seçmen sandığa gitti.

Kentte, AK Parti, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını aldı.

Bir önceki seçimlerde yüzde 62,25 ile birinci gelen AK Parti, bu seçimde de Esenler'de yüzde 65,61 ile en yüksek oyu alan ilçe oldu.

CHP ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçimde yüzde 72,88 ile Beşiktaş CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Bir önceki yerel seçimlerde Esenyurt'ta yüzde 47 ile AK Parti kazanırken, bu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Esenyurt'ta yüzde 51,52 ile CHP'nin adayı Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanı seçildi.

Yine 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 42,9 ile Küçükçekmece'de kazanan AK Parti, bu seçimde Küçükçekmece'yi kaybetti. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,99 ile CHP'nin adayı Kemal Çebi belediye başkanı oldu.

- CHP, Çatalca'yı ve Silivri'yi kaybetti

Bir önceki yerel seçimde yüzde 40.55 ile CHP'li başkanın seçildiği Çatalca, bu seçimde el değiştirerek yüzde 51,58 ile AK Parti adayı Mesut Üner'e geçti.

Yüzde 47,95 alarak geçen seçimlerde Silivri'de CHP kazanırken, bu seçimde belediye başkanlığını yüzde 46,86 ile MHP'nin adayı Volkan Yılmaz aldı. MHP ilk kez İstanbul'da ilçe belediye başkanlığını elde etti.

Bu arada Avcılar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turan Hançerli de İstanbul'da ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,11 oy aldı.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
  1. Ak Parti
  2. CHP
  3. seçim

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