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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti, İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, dilekçesini YSK'ye gönderilmesi amacıyla İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu

07 Nisan 2019 Pazar 19:14
AK Parti, İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:14
  1.  AK Parti
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