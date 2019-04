AK Parti İstanbul’a mektup!

İhsan Aydemir

Bir parti ki 17 yıldır iktidardasınız, 10 milyon üyeniz var her yerde her mahallede teşkilatınız var, seçim yapılıyor sandık başına başkaları ve fetocular hakim oluyor. Bu nasıl oluyor bunu birileri izah etsin bakalım. Sizler ne iş gördünüz. Mahalleden kadınlar sağa sola geziye götürülüyor, işiniz bu mu? Oh ne güzel Tayyip Erdoğan işi götürür. Şunu anlamıyorum ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliğinde cumhur ittifakı çok önde, büýükşehiri kazanamıyor. Burdan da anlıyoruz ki, sandık başında Binali bey kazanmasın diye sahtekarlık yapılmış. Ben şuna eminim ki Binali beyin oyu ilçe belediye başkanlarından ve belediye meclisi üyelerinin aldığından çok fazla olur ve akıl da mantık da onu gerektiriyor. Özet olarak şu ki, herkes kendine çekidüzen vermeli, hiçbir şeyin garantisi yok. Gurur, enaniyet ve kibri bırakın. Seçilen Ak Partililere söyĺüyorum; bu millet size bir görev verdi aykırı hareket ederseniz hakkımızı helal etmeyiz. İyi çalışanlara da dua ederiz. Saķın şımarmayın ne oldum delisi olmayın, görevinizin çok ağır olduğunu bilin.