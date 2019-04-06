0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AK Parti İstanbul’a mektup!

Gazetemiz okurlarından İhsan Aydemir, "AK Parti İstanbul’a mektup!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:47
AK Parti İstanbul’a mektup!

İhsan Aydemir

Bir parti ki 17 yıldır iktidardasınız, 10 milyon üyeniz var her yerde her mahallede teşkilatınız var, seçim yapılıyor sandık başına başkaları ve fetocular hakim oluyor. Bu nasıl oluyor bunu birileri izah etsin bakalım. Sizler ne iş gördünüz. Mahalleden kadınlar sağa sola geziye götürülüyor, işiniz bu mu? Oh ne güzel Tayyip Erdoğan işi götürür. Şunu anlamıyorum ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliğinde cumhur ittifakı çok önde, büýükşehiri kazanamıyor. Burdan da anlıyoruz ki, sandık başında Binali bey kazanmasın diye sahtekarlık yapılmış. Ben şuna eminim ki Binali beyin oyu ilçe belediye başkanlarından ve belediye meclisi üyelerinin aldığından çok fazla olur ve akıl da mantık da onu gerektiriyor. Özet olarak şu ki, herkes kendine çekidüzen vermeli, hiçbir şeyin garantisi yok. Gurur, enaniyet ve kibri bırakın. Seçilen Ak Partililere söyĺüyorum; bu millet size bir görev verdi aykırı hareket ederseniz hakkımızı helal etmeyiz. İyi çalışanlara da dua ederiz. Saķın şımarmayın ne oldum delisi olmayın, görevinizin çok ağır olduğunu bilin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:47
  1. İhsan Aydemir
  2. fetocular
  3. Tayyip Erdoğan
  4. ilçe belediye başkanlığı
  5. meclis üyeliği
  6. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu terör listesine alırız"
    1. İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu..
    2. Güney Koreli heyetten KOBİDER'e ziyaret
    3. Bugünü nasıl yaşayacağız?
    4. Asansör yetkili servislerine sigorta..
    5. Sofuoğlu'ndan Diyarbakırlı çocuk ve..
    6. THY Euroleague’de normal sezon sona..
    7. Bu köyde muhtarlar sırayla başa geliyor
    8. Eczacılara Milli İstihdam seferberliği..
    9. Doğumsal kalp anomalileri anne..
    10. Yer Konya! Muhtarlık koltuğunu..
    11. Motosikletli kapkaççı kaza yapınca..
    12. Elazığ’da depremzedelere Psikososyal..
    13. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    14. Siirtli çiftçiler fıstık işleme..
    15. İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’..
    16. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    17. AK Parti İstanbul’a mektup!
    18. Bilim Merkezi ile gençler bilime..
    19. Başkan Tekin Kickboks Takımı’nı..
    20. Nusaybin’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    21. Küçük sanayi sitesi esnafından kan..
    22. Kuş, sahaya inerek vatandaşlara..
    23. Yeni gezi tertibi
    24. Başkan Altun mazbatasını aldı
    25. Saraybosna kuşatmasının kurbanları..
    26. Bilecik’te şehitler için mevlit..
    27. Bacağından yaraladıkları kadının..
    28. Çin'deki orman yangınına yıldırım yol..
    29. Büyük beğeni topladı! Seçim sonrası..
    30. Minik Mesut, düştüğü traktörün altında..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!