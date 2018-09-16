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AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu mu?

AK Parti bir yandan yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılacak mı onun istişaresini yaparken diğer yandan da başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere hangi adayla seçime girileceği konusunda çalışmalara devam ediyor. Kulis bilgilerine göre, AK Parti'nin İstanbul'daki adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi ön plana çıkarken Ankara da ise Mehmet Özhaseki'nin ismi listenin başında geçiyor.

16 Eylül 2018 Pazar 12:14
AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu mu?

AK Parti bir yandan yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılacak mı onun istişaresini yaparken diğer yandan da başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere hangi adayla seçime girileceği konusunda çalışmalara devam ediyor. Kulis bilgilerine göre, AK Parti'nin İstanbul'daki adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi ön plana çıkarken Ankara da ise Mehmet Özhaseki'nin ismi listenin başında geçiyor.

Türkiye 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanını hem de Meclis’i oluşturan 27. Dönem milletvekillerini seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı bloğu zaferle çıktı. 24 Haziran seçimleri en çok da CHP’yi zor durumda bıraktı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinden fazla oy alınca genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallandı. Muharrem İnce önderliğindeki muhalifler CHP’de kurultayı toplamak için çabalasa da genel merkez kurultayı toplamadı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, parti içindeki muhaliflere karşı yerel seçimlerde sandıktan eldeki belediyeleri kaybetmek istemiyor. Bunun için Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmanın peşinde.

İSTANBUL'DA CHP-HDP İTTİFAKINA KARŞIN AK PARTİ-MHP İTTİFAĞI

CHP özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni almak için HDP ile ittifak yapacağı söyleniyor. AK Parti’nin kalesi olan İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok önemli. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul’da güçlü bir aday ile girmek istiyor.

İBB ADAYI SÜLEYMAN SOYLU ANKARA'DA ÖZHASEKİ Mİ?

Kulis bilgilerine göre, AK Parti şuanki belediye başkanı Mevlüt Uysal yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ismi geçiyor. Süleyman Soylu son yıllarda terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuran isimlerin başında geliyor. Süleyman Soylu’nun İstanbul’da aday gösterilmesi MHP tabanın da destekleyeceği isimlerin başında geliyor. AK Parti Ankara'da ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını başarıyla yapan, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi geçiyor. 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 12:14
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