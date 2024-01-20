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Biyografi AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir?
Biyografi

AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:44:00 -
AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir?

AK Parti'nin Şile Belediye Başkan adayı belli oldu. 31 Mart yerel seçimleri için tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı olarak açıklandı. Peki, İlhan Ocaklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İlhan Ocaklı, 1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğdu. İlköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007 genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan Ocaklı, Şile'de %7 olan üye oranını, %35'lere çıkartarak Şile'ye, İstanbul'da Ak Parti'nin en yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.

2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile Şile arasında iletişim sağladı. Şile'de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile'nin gelişmesine büyük katkı sağladı.
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Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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