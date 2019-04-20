AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.
20 Nisan 2019 Cumartesi 20:11
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