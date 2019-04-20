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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 20:11
AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu.
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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 20:11
  1. Ak Parti
  2. KHK

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