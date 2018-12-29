AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu Canlı İzle

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika kim olacağı merak ediliyordu. İstanbul AK Parti Büyükşehir Belediye başkan (İBB) adayı ile AK Parti İstanbul ilçele belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı son dakika olarak belli oldu. Peki AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı kim? AK Parti Esenler belediye başkan adayı, AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı, AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı... İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

AK Parti, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce aralarında Ankara, İzmir'in de bulunduğu 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayı açıklanan iller arasında yer almazken, AK Parti İBB adayı kim, AK Parti İStanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı 2019, AK Parti İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım mı? soruları hep soruldu.

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararı aldı. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayıp, AK Parti'nin adaylarını şartsız ve koşulsuz destekleyeceklerini açıkladı. AK Parti'de bu doğrultuda bazı illerde aday çıkarmayıp, MHP'nin adayını destekleme kararı aldı. AK Parti ile MHP'nin yerel ittifakı çerçevesinde çoğu ilçelerde de AK Parti ile MHP ortak aday çıkaracak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti İBB adayı 2019 kim? AK Parti İstanbul belediye başkan adayı kim oldu? Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki AK Parti İstanbul belediye başkan adayları toplantısında gideriyor. Ancak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının da kim olduğu açıklandı. İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi.

Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

Güngören: Fatih Özçiçek

Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

Şişli: Fatma Özden Ay

Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)





2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

SP % 14

HDP % 11

CHP % 7

MHP % 3

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

Başahkeşir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50

CHP % 33

HDP % 7

MHP % 4

Beşiktaş 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 76

AK Parti 16

MHP % 3

Beykoz 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44

CHP % 32

MHP % 9

BBP % 6

Beylikdüzü 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

AK Parti % 39

MHP % 2

HDP % 2

Beyoğlu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 35

HDP % 7

MHP % 4

Büyükçekmece 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 44

MHP % 3

Çatalca 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 35

MHP % 16

Çekmeköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Esenler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 62

CHP % 15

SP % 7

MHP % 6

HDP % 6

Esenyurt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 34

HDP % 9

MHP % 5

Eyüpsultan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 40

MHP % 5

SP % 3

Fatih 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

CHP % 31

MHP % 7

SP % 6

Gaziosmanpaşa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51

CHP % 25

SP % 12

MHP % 4

HDP % 4

Güngören 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50

CHP % 30

MHP % 6

HDP % 5

SP % 4

Kadıköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 72

AK Parti % 20

MHP % 3

Kağıthane 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 50

CHP % 29

MHP % 7

SP % 5

HDP % 3

Kartal 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44

AK Parti % 42

MHP % 6

HDP % 2

SP % 1

Küçükçekmece 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

CHP % 39

MHP % 8

HDP % 6

Maltepe 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49

AK Parti % 38

MHP % 8

HDP % 2

Pendik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 52

CHP % 29

MHP % 8

SP % 4

HDP % 2

Sancaktepe 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 49

CHP % 34

HDP % 7

MHP % 5

SP % 2

Sarıyer 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 51

AK Parti % 39

MHP % 5

Silivri 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 47

AK Parti % 42

MHP % 4

Sultangazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 58

CHP % 23

HDP % 7

SP % 5

MHP % 3

Şile 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

MHP % 36

CHP % 15

Şişli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 61

AK Parti % 27

HDP % 4

MHP % 4

Tuzla 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

CHP % 39

MHP % 5

HDP % 3

SP % 1

Ümraniye 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 10

SP % 5

Üsküdar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45

CHP % 43

MHP % 5

SP % 2

Zeytinburnu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 49

CHP % 29

MHP % 9

HDP % 8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili