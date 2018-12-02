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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı engellileri tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

Engelsiz Yaşam Fuarı'nda gerçekleştirilen çekilişle 30 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Bana göre engelli kardeşlerimizin yaşadıkları en büyük sorun, engelli olanlara karşı toplumumuzda görülen yanlış algı ve zihniyet sorunudur. En büyük engellilik de aslında budur"

02 Aralık 2018 Pazar 17:12
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı engellileri tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Engelsiz Yaşam Fuarı'nda düzenlediği çekilişle 30 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Fuarı'ndaki stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet etti, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şenocak'ın Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı çekiliş sonucunda 30 engelli tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Bayram Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli olmanın insan olmak kadar doğal bir gerçeklik olduğunu söyledi.

Her insanın potansiyel bir engelli olduğunu belirten Şenocak, Türkiye'deki engelli nüfusunun toplam nüfus içindeki oranının yaklaşık yüzde 12,3 olduğunu, bunun da yaklaşık 8,5 milyon kişiye tekabül ettiğini aktardı.

Şenocak, engellilerin birçok sorunla mücadele ettiğini bildiklerini söyleyerek, "Bana göre engelli kardeşlerimizin yaşadıkları en büyük sorun, engelli olanlara karşı toplumumuzda görülen yanlış algı ve zihniyet sorunudur. En büyük engellilik de aslında budur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana, engellilere karşı oluşan yanlış algıyı düzeltmek için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Şenocak, öncelikle engellilerin algıda ötekileştirilmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Şenocak, son yıllarda yapılan çalışmalarla engelliler konusunda önemli mesafeler katedildiğinin altını çizerek, "Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalar olmasaydı, bugün bu kardeşlerimiz ve aileleri bu imkanlardan yararlanamıyordu. Şu anda her türlü imkanı devletimiz ailelerine de sağlamış, gündüz okullara gönderiyor, bakım paraları veriliyor. Bunlar eskiden olmayan şeylerdi." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şeyin yaşama engel olmadığını vurgulayan Şenocak, "Kardeşlerimizin yaşam sevincini gördükten sonra sadece kısmi anlamda fiziki engelleri olduğunu ifade ediyorum. Gönülleri, hayata olan bakışı ve sevgisi bize yeter." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve parti üyeleri de katıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:12
  1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  2. engelli
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