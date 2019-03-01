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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Dediğimiz şartları yerine getirdiğimiz takdirde oyumuz ortalama yüzde 10 artıyor”

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 17:38
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Dediğimiz şartları yerine getirdiğimiz takdirde oyumuz ortalama yüzde 10 artıyor”

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Turan ile katıldığı programda konuşan Şenocak, yeni seçim kampanyasını anlatarak "İstanbul bizim aşkımız, Fatih bizim sevdamız. Genel konsepte de ne diyoruz,İstanbul bizim için bir aşk hikayesidir, Eğer dediğimiz şartları yerine getirdiğimiz takdirde oyumuz ortalama yüzde 10 artıyor” dedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. İlçe teşkilatıyla buluşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, teşkilat mensuplarının seçim döneminde daha fazla çalışması gerektiğini ifade etti. Her ne kadar yerel seçim de olsa büyük fotoğrafın iyi izlenmesi gerektiğini vurgulayan Şenocak, şer odaklarının hep birlikte hareket ettiğini belirtti.


Sandık esaslı çalışma sistemiyle oy oranlarının artacağını dile getiren Şenocak, “28 günlük süre içerisinde geceyi gündüzümüze katmamız lazım. Bana soruyorlar ‘İstanbul’da bir sıkıntı var mı?’ yok diyorum, ilçeler de bir sıkıntı var mı?’ orada da yok diyorum. ‘E nedir o zaman’ diyorlar. Biz bir oy daha nasıl fazla alırız onun derdindeyiz diyorum. Bu sandık esaslı çalışma modelinde gerçekten orada belirtilen şeyleri yerine getirdiğimiz zaman hiçbir sıkıntımız yok. Hedef ne? Eğer dediğimiz şartları yerine getirdiğimiz takdirde oyumuz ortalama yüzde 10 artıyor. Bu sandık esaslı çalışma sistemiyle beraber mutlaka diğer faaliyetleri de yerine getireceksiniz” dedi.



“İstanbul bizim aşkımız, Fatih bizim sevdamız”


Yeni dönemdeki kampanyalarını açıklayan Şenocak, “Bütün şer odakları, bütün karşı zihniyet birleşti. Dün daha bir araya gelemez dediğimiz bütün organlar şu anda aynı masada hepsi kanka olmuş. Niye? AK Parti yara alsın, Recep Tayyip Erdoğan bir gitsin, biz de işimize bakalım. Bunların memleket diye bir derdi yok zaten. Onun için arkadaşlar her ne kadar yerel seçimse de olayın büyük fotoğrafını iyi izlemeniz lazım. Sonuçta lider güçlü olursa kadrolar da ona göre güçlülüğünü hisseder. Biz inşallah 31 Mart akşamında liderin güçlü olduğu, AK Parti’nin çok güçlü olduğu bir akşamı yaşayacağım. Biz yeni dönemde şuna şöyle diyeceğiz, İstanbul bizim aşkımız, Fatih bizim sevdamız. Genel konsepte de ne diyoruz, İstanbul bizim için bir aşk hikayesidir. Yeni dönemdeki kampanyamızı da burada ilk sefer Fatih’te açıklıyorum” diye konuştu.



“Haykıran Recep Tayyip Erdoğan, haykıran bir Türkiye Cumhuriyeti var”


Dünyadaki Müslümanların umudunun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Şenocak, “Biz bugünden daha güçlü olmak zorundayız. Biz bugünden daha fazla çalışmalıyız. Biz güçlü olursak, bu ülkedeki milletimizde hizmet almaya aynı şekilde devam eder. Dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin aynı şekilde yine umudu sadece bizler olmuş oluruz. Keşke başka umutları da olmuş olsaydı. Ama maalesef yok. Haykıran Recep Tayyip Erdoğan, haykıran bir Türkiye Cumhuriyeti var. Başka da bir şey yok” dedi.


Fatih’de ve İstanbul’da zafer yaşayacaklarını söyleyen Şenocak, "Fatih’e ben inanıyorum ki çıta çok daha fazla yukarıya çıkarılacaktır. Bilgi, birikim ve tecrübesi bunda fazlasıyla olduğunu biliyorum. İnşallah Fatihimizin buranın maneviyatı havasıyla da önümüzdeki süreçte farklı bir dönümü hep beraber yaşarız. 31 Mart günü Fatih’te Ergün Turan ile yeni bir zafer yaşayacağız. İstanbul’da da Binali Yıldırım iletarihi bir zafere imza atacağız” diye konuştu.



“Hep birlikte çok çalışacağız, çok koşacağız”


Adaylığının açıklandığı günden itibaren çalışmalarına ara vermeyen AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, "AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın aday gösterdiği yaklaşık 30 Aralık gününden itibaren sahaya indik. İnşallah Fatihimiz’de AK Parti’nin taşıdığı bayrağı bundan sonra daha ileriye taşımak için hep birlikte çok çalışacağız, çok koşacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:38
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