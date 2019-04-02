AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: “39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı teslim ettik”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı teslim ettik. Cumhur ittifakı 181 meclis üyeliği, Millet ittifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi aşırı fark olmasına rağmen başkanlıktaki mevcut durum şaibe oluşturmaktadır” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 31 Mart Yerel Seçimlerinin İstanbul’daki sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Usulsüzlükler olarak fahiş farklar ve hatalar tespit etmiş durumda olduklarını kaydeden Şenocak, “Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı bugün 15.00 itibarıyla telsim ettik. İtirazlarımız şu hususlardan oluşmaktadır. Maddi hususların düzeltilmesi. Oy verilme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. 3299 nolu sandıkta Binali Yıldırım 153 olan oyu tutanağa 127 diye işlenmiş. Daha ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Sandık sonuç tutanağında Binali Yıldırım Bey’in almış olduğu oy 127 olarak işlenmiş aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Burada bir farklılık var ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak görülüyor. Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz. Bunu kim yapıyor ve yapmış ise hukuki olarak da bunun takipçisi olacağız. Bu süreçte oy kullanan seçmenlerimizin hakkını hukukunu koruyacağız. Bu sürecin en adil şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın oy hakkına birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu süreci yönetme noktasında ilçe ve il kurullarını ve herkesi daha özverili olmaya davet ediyorum. Tüm ilçe seçim kurulları demiyoruz demiyoruz ama orada bazı görev sorumluluğunu farklı şekilde yansıtanlar hakkında konuşuyorum. Burada cetvel ve tutanak olarak birbirini tutan sonuçları sıfır olarak kaydedemezsiniz” dedi.

Geçersiz oyların sayılması noktasında taleplerinin devam ettiğini kaydeden Şenocak, “Daha önce de belirttiğimiz gibi. seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy durumu ile karşı karşıyayız. Tek zarf uygulaması bu seçimde ilk kez uygulanmıştır. Örneğin vatandaş belediye için oy kullanmış, muhtar için kullanmamışsa zarfın içinde eksik pusula olduğu için binlerce oy geçersiz sayılmış! Değişiklikten sonra bu şekilde bir geçersizliğin olması söz konusu değil.

Bu durumlar vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Büyükşehir Belediyesi oylarımızda sadece bin sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. İstanbul’daki sandıklarda geçersiz oyların, diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur” diye konuştu.

Meclis üyeliğine ilişkin rakamlara değinen Şenocak, “Meclis üyeliğinde rakamlara bakılırsa bu seçimde Cumhur ittifakı 181 meclis üyeliği, Millet ittifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi aşırı fark olmasına rağmen başkanlıktaki mevcut durum şaibe oluşturmaktadır. Evrensel hukukta ve yaşanılan tecrübede çok fazla oy ve çok az fark söz konusu olan yerlerde oy sayımının yenilenmesi ve daha düzenli gerçekleştirilmesi kamuoyunu rahatlatan bir uygulamadır. Bizim görevimiz vatandaş iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansımasını sağlamaktadır. Meşru itiraz hakkımızı kullandık. Her zaman belirttiğimiz gibi sandık demokrasinin asli unsurudur. Aziz milletimizin kararı da başımızın üzerindedir” ifadelerini kullandı.