AK Parti İstanbul İBB başkan adayı kim? AK Parti İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusunun cevabı halen merak konusu. AK Parti'de aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 60 ilin belediye başkan adayları belli olurken, İstanbul belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak AK Parti İBB başkan adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Böylelikle AK Parti'nin toplamda 60 ilin belediye başkan adayı da belli olmuş oldu. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almazken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak ediliyor. AK Parti'nin kalesi konumundaki İstanbul'u almak için CHP'de İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder düşüncesinde olan AK Parti, İstanbul'a büyük önem vermekte. Onun içindir ki AK Parti en güçlü aday ile İBB başkanlık seçiminde temsil edilmek istiyor.

AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın olacağı hep konuşuldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adı geçen Binali Yıldırım'ın adaylığına ise kesin gözüyle bakılsa da AK Parti'den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için aralarında geçen diyalogu anlattı.

TBMM Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım'a "İstanbul'dan aday mısınız?" sorusunu yöneltildi. Yıldırım bu soruya "Allah hayırlısını versin" diyerek cevap verdiğini söyledi. Yıldırım'ın bu cevabı İBB adaylığı artık kesin olarak yorumlandı. Tabi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağına ilişkin son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. AK Parti İstanbul adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. CHP'nin adayı ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçmekte.

Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

İstanbul seçim istatistikleri





2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9

CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1

HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8

MHP adayı Rasim Acar % 4

24 Haziran 2018 İstanbul genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.00

Muharrem İnce: Yüzde 36.89

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.23

Meral Akşener: Yüzde 4.76

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.94

Doğu Perinçek: Yüzde 0.18

İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 50.68

Millet İttifakı: Yüzde 36.34

AK Parti: Yüzde 42.41

CHP: Yüzde 26.71

HDP: Yüzde 12.52

MHP: Yüzde 8.27

İYİ Parti: Yüzde 8.11

SP: Yüzde 1.52

24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri

Numan Kurtulmuş

Berat Albayrak

Süleyman Soylu

Mehmet Muş

Nurettin Canikli

Fatma Betül Sayan Kaya

Akif Çağatay Kılıç

Mustafa Ataş

Volkan Bozkır

Mehmet Doğan Kubat

Erol Kaya

Abdullah Güler

Tülay Kaynarca

Vedat Demiröz

Hasan Turan

Halis Dalkılıç

Ravza Kavakcı Kan

Serap Yaşar

Emine Sare Aydın Yılmaz

Osman Boyraz

Aziz Babuşçu

Nevzat Şatıroğlu

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Zafer Sırakaya

Mihrimah Belma Satır

Canan Kalsın

Rümeysa Kadak

Ahmet Berat Çonkar

Ahmet Hamdi Çamlı

Ahmet Mücahit Arınç

Hulusi Şentürk

Markar Esayan

Mustafa Yeneroğlu

Müşerref Pervin Tuba Durgut

Mustafa Demir

Erkan Kandemir

Eyüp Özsoy

İffet Polat

Şamil Ayrım

Serkan Bayram

İbrahim Yasin Kırıcı

Alev Dedegil

24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri

Engin Altay

Kadri Enis Berberoğlu

İbrahim Özden Kaboğlu

Erdoğan Toprak

Aykut Erdoğdu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Mehmet Bekaroğlu

Ahmet Ünal Çeviköz

Gamze Akkuş İlgezdi

Zeynel Emre

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Onursal Adıgüzel

Sibel Özdemir

Yüksel Mansur Kılınç

Fethi Açıkel

Özgür Karabat

Yunus Emre

Gürsel Tekin

Turan Aydoğan

Gökan Zeybek

İlhan Kesici

Emine Gülizar Emecan

Ali Şeker

Oğuz Kaan Salıcı

Nazır Cihangir İslam

Derya Şentürk

Mahmut Tanal

Turan Hançerli

HDP İstanbul milletvekilleri

Ahmet Şık

Pervin Buldan

Oya Ersoy

Musa Piroğlu

Hakkı Saruhan Oluç

Hüda Kaya

Erkan Baş

Ali Kenanoğlu

Mustafa Avcı

Erol Katırcıoğlu

Sema Uçar

MHP İstanbul milletvekilleri

Feti Yıldız

Edip Semih Yalçın

Celal Adan

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Cemal Çetin

Arzu Erdem

İYİ Parti İstanbul milletvekilleri

Hayrettin Nuhoğlu

Ümit Özdağ

Abdul Ahat Andican

Ahmet Çelik

Mehmet Fatih Şeker

Ümit Beyaz

Yavuz Ağıralioğlu

Özcan Pehlivanoğlu