AK Parti İstanbul İBB başkan adayı kim? AK Parti İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusunun cevabı halen merak konusu. AK Parti'de aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 60 ilin belediye başkan adayları belli olurken, İstanbul belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak AK Parti İBB başkan adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?04 Aralık 2018 Salı 10:51
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? sorusunun cevabı halen merak konusu. AK Parti'de aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 60 ilin belediye başkan adayları belli olurken, İstanbul belediye başkan adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak AK Parti İBB başkan adaylığı için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Böylelikle AK Parti'nin toplamda 60 ilin belediye başkan adayı da belli olmuş oldu. Açıklanan belediye başkan adayları arasında İstanbul yer almazken, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak ediliyor. AK Parti'nin kalesi konumundaki İstanbul'u almak için CHP'de İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder düşüncesinde olan AK Parti, İstanbul'a büyük önem vermekte. Onun içindir ki AK Parti en güçlü aday ile İBB başkanlık seçiminde temsil edilmek istiyor.
AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım mı?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın olacağı hep konuşuldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adı geçen Binali Yıldırım'ın adaylığına ise kesin gözüyle bakılsa da AK Parti'den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için aralarında geçen diyalogu anlattı.
TBMM Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım'a "İstanbul'dan aday mısınız?" sorusunu yöneltildi. Yıldırım bu soruya "Allah hayırlısını versin" diyerek cevap verdiğini söyledi. Yıldırım'ın bu cevabı İBB adaylığı artık kesin olarak yorumlandı. Tabi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağına ilişkin son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. AK Parti İstanbul adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. CHP'nin adayı ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçmekte.
Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç yaşındadır?
AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi
İstanbul seçim istatistikleri
2014 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları
AK Parti adayı Kadir Topbaş % 47.9
CHPadayı Mustafa Sarıgül % 40.1
HDPadayı Sırrı Süreyya Önder % 4.8
MHP adayı Rasim Acar % 4
24 Haziran 2018 İstanbul genel seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.00
Muharrem İnce: Yüzde 36.89
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.23
Meral Akşener: Yüzde 4.76
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.94
Doğu Perinçek: Yüzde 0.18
İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: Yüzde 50.68
Millet İttifakı: Yüzde 36.34
AK Parti: Yüzde 42.41
CHP: Yüzde 26.71
HDP: Yüzde 12.52
MHP: Yüzde 8.27
İYİ Parti: Yüzde 8.11
SP: Yüzde 1.52
24 Haziran seçimleri AK Parti İstanbul milletvekilleri
Ravza Kavakcı Kan
Emine Sare Aydın Yılmaz
Aziz Babuşçu
Nevzat Şatıroğlu
Rümeysa Kadak
Markar Esayan
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
24 Haziran CHP İstanbul milletvekilleri
Kadri Enis Berberoğlu
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gökan Zeybek
Nazır Cihangir İslam
Derya Şentürk
Turan Hançerli
HDP İstanbul milletvekilleri
Mustafa Avcı
Sema Uçar
MHP İstanbul milletvekilleri
Feti Yıldız
Edip Semih Yalçın
İYİ Parti İstanbul milletvekilleri
Abdul Ahat Andican
Özcan Pehlivanoğlu
YORUM YAZ