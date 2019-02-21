AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şehit ailesine ziyarette bulundu AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel'in Çatalca'daki ailesini ziyaret etti. Yıldırım, şehidin babası Kani, annesi Aysel ve yakınlarıyla bir süre görüştü. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Yıldırım, Kani-Aysel Gürel çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

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