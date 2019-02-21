AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şehit ailesine ziyarette bulundu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.21 Şubat 2019 Perşembe 21:54
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.
Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel'in Çatalca'daki ailesini ziyaret etti.
Yıldırım, şehidin babası Kani, annesi Aysel ve yakınlarıyla bir süre görüştü.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Yıldırım, Kani-Aysel Gürel çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.
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