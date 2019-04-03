AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçim bitmiştir, seçim itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Seçimin patronu YSK’dır. Seçimin sahibi ne İmamoğlu’dur ne de Yıldırım’dır. İmamoğlu’nun bu gerçeği görmesi lazım. Mazbata kime verilirse kazanan odur” dedi.