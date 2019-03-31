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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı. Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; ”Kardeşliğimizin Birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim”dedi.


AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün saat 11:30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil MeriçOrtaokulu’nda 1049 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım ile birlikte gelen Yıldırım,’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandıktan sonra , Binali Yıldırım torunları Ali ve Elif Köylübay ilebirlikte oyunu kullandı.” Hayırlı olsun diyerekoyunu kullanan Yıldırım ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ardından eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Yıldırım, İstanbul ve 80 vilayette oy kullandığını söyleyerek; “ Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasi bayramıdır. Bugün gelecekbeş yıl için yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de oyumuzu Tuzla Aydınlı’da kullandık. İstanbulumuza , 39 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşliğimizin,Birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim “ dedi. Eşi ve torunlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Binali Yıldırım, “Semiha hanım ve torunlarım yalnız bırakmadı. Yalnız bunlar hepsi değil. Altıdan ikisini kurayla belirledik. Bizim torunlar da dedesine oy istiyor” dedi.Kampanyanın iyi geçtiğini söyleyen Binali Yıldırım, “İyi geçti gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul’u baştan başa en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:15
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