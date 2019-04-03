AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. ’Sokağı hareketlendireceğiz’ iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükun AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. ’Sokağı hareketlendireceğiz’ iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin."

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