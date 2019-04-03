AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. ’Sokağı hareketlendireceğiz’ iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükun
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur.03 Nisan 2019 Çarşamba 19:29
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: “Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. ’Sokağı hareketlendireceğiz’ iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin."
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