AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım olacağı kesin gözüyle bakılırken, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. İşte 2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Ataşehir: Mustafa Kara

Mustafa Kara kimdir? AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu!

Silivri: Hüseyin Turan

Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Çatalca: Dilek Akdemir

Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Esenyurt: M.Mehdi Eker

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?

Avcılar: İbrahim Ulusoy

İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Sultangazi: Cahit Altunay

Küçükçekmece: Mevlüt Uysal

Büyükçekmece: Muhammet Alparslan

Beylikdüzü: Velittin Küçük

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Bünyamin Demir

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bayrampaşa: Yıldız Seferinoğlu

Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta

Eyüp: Seçkin Turan

Fatih: Hayri Baraçlı

Kağıthane: Temel Başalan

Zeytinburnu: Zafer Alsaç

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: İsmet Yıldırım

Sancaktepe:İsmail Erdem

Ümraniye: Yücel Aydın

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: Mehmet Erikçi

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı

Beykoz: Metin Külünk

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Arnavutköy: Abdullah Demirhan

Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane

Beşiktaş: Ferşat Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz