AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan aday listesi
AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım olacağı kesin gözüyle bakılırken, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. İşte 2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi...22 Kasım 2018 Perşembe 10:17
AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım olacağı kesin gözüyle bakılırken, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. İşte 2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi
2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Ataşehir: Mustafa Kara
Mustafa Kara kimdir? AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu!
Silivri: Hüseyin Turan
Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu
Çatalca: Dilek Akdemir
Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?
Esenyurt: M.Mehdi Eker
Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?
Avcılar: İbrahim Ulusoy
İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Sultangazi: Cahit Altunay
Küçükçekmece: Mevlüt Uysal
Büyükçekmece: Muhammet Alparslan
Beylikdüzü: Velittin Küçük
Bağcılar: Lokman Çağırıcı
Esenler: M.Tevfik Göksu
Güngören: Bünyamin Demir
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bayrampaşa: Yıldız Seferinoğlu
Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta
Eyüp: Seçkin Turan
Fatih: Hayri Baraçlı
Kağıthane: Temel Başalan
Zeytinburnu: Zafer Alsaç
Sarıyer: Salih Bayraktar
Üsküdar: İsmet Yıldırım
Sancaktepe:İsmail Erdem
Ümraniye: Yücel Aydın
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Maltepe: Mehmet Erikçi
Pendik: Ahmet Cin
Tuzla: Şadi Yazıcı
Beykoz: Metin Külünk
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Arnavutköy: Abdullah Demirhan
Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane
Beşiktaş: Ferşat Yıldırım
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
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