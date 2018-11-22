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AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım olacağı kesin gözüyle bakılırken, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. İşte 2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi...

22 Kasım 2018 Perşembe 10:17
AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan aday listesi

AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti’nin İBB adayı Binali Yıldırım olacağı kesin gözüyle bakılırken, AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. İşte 2019 AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı, AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. İşte AK Parti İstanbul 2019 belediye başkan adayları tam listesi.

Adalar: Özlem Öztekin Vural 

Ataşehir: Mustafa Kara

Mustafa Kara kimdir? AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Kara oldu!

Silivri: Hüseyin Turan 

Hüseyin Turan kimdir? Silivri AK Parti belediye başkan adayı Hüseyin Turan oldu

Çatalca: Dilek Akdemir 

Dilek Akdemir kimdir? Çatalca AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Esenyurt: M.Mehdi Eker

Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı Mehdi Eker oldu Mehdi Eker kimdir?

Avcılar: İbrahim Ulusoy

İbrahim Ulusoy kimdir? Avcılar AK Parti belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

Başakşehir: Yasin Kartoğlu 

Sultangazi: Cahit Altunay

Küçükçekmece: Mevlüt Uysal

Büyükçekmece: Muhammet Alparslan

Beylikdüzü: Velittin Küçük

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Esenler: M.Tevfik Göksu

Güngören: Bünyamin Demir 

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bayrampaşa: Yıldız Seferinoğlu 

Gaziosmanpaşa: H.Tahsin Usta

Eyüp: Seçkin Turan 

Fatih: Hayri Baraçlı

Kağıthane: Temel Başalan

Zeytinburnu: Zafer Alsaç 

Sarıyer: Salih Bayraktar

Üsküdar: İsmet Yıldırım

Sancaktepe:İsmail Erdem

Ümraniye: Yücel Aydın 

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Maltepe: Mehmet Erikçi 

Pendik: Ahmet Cin

Tuzla: Şadi Yazıcı 

Beykoz: Metin Külünk

Kartal: Ebubekir Taşyürek 

Arnavutköy: Abdullah Demirhan

Bakırköy: T.Mazlumoğlu Kestane

Beşiktaş: Ferşat Yıldırım

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:17
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